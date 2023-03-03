正論：南大門敞開迎客　配套要快而到位

隨着口罩令結束，所有社交距離措施告一段落，香港全面復常，對內對外的聯繫勢必更加密切。消息指，高鐵西九龍站擬於4月1日全面恢復長途列車服務，3月中亦會增加每日班次，除了方便更多港人北上，內地旅客南下亦必然大幅增加，香港這道國家南大門準備好迎客了嗎？

高鐵香港段自今年1月15日恢復營運以來，一直只提供往返深圳及廣州的短途列車班次。現時每日高鐵營運38.5對來回短途列車，消息指3月11日起會增至51對，長途列車服務擬分兩階段恢復，3月11日先開放距離較近的廣東省城市站點，4月1日才恢復來往北京及上海等跨省線。

中港因為疫情封關3年，高鐵一直「零客量」，單是2021年，港府需向港鐵支付3億元包底補貼，另外約有8億元是港府固定向港鐵支付，用作高鐵資產更新費用，意味庫房一年最少「白蝕」十多億元，3年下來非常「和味」。如今終於捱過疫情，迎來全面通關，高鐵恢復長短途列車服務增加收入，宜快不宜遲。何況有了交通配套，必然帶動人流往來，對促進香港疫後經濟有益無損。

事實上，自中港逐步通關以來，本港零售業開始恢復生機。1月零售業總銷貨價值按年升百分之7至362億元，好過市場預期，已是連續兩個月錄得升幅。按年升幅較高類別首推珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，上升兩成三，這顯然得益於內地旅客增加。儘管業界認為去年基數低，升幅因此較顯著，但到了今季末，相信將陸續看到復常後的明顯暢旺。由此可見，若高鐵等交通配套能夠配合，零售市道有望很快回復舊觀。

打通高鐵所有站點固然重要，但其他旅遊配套亦必須到位，否則旅客乘興而來，敗興而返，如何說好香港故事？這樣說絕非無的放矢，正如本報昨日指出，目前旅遊業人手不足的問題仍然嚴峻，疫情下九成導遊領隊轉行，大部分見過鬼怕黑，不欲重操故業；而旅遊巴司機短缺一樣是個難題，加上目前仍有約800輛「死車」停在葵涌「旅遊巴墳場」，每輛旅遊巴的維修費接近10萬元，相關公司難以負擔；就連酒店業也大喊請人難。港府繼續袖手旁觀，即使旅客人數大幅上升，接待力若無以為繼，恐怕只能白白錯失機遇。

當然，說港府不重視旅遊業是假的，單是「你好，香港！」活動，大手筆送出50萬張機票，預料吸引150萬名海內外旅客到訪，便可見一斑。現在最令業界擔心的是「有前無後」，即單有前台宣傳，後台卻鬧人手荒。雖然財爺在預算案中推出針對旅遊業的「百分百擔保特惠貸款」，但旅遊業界要求多時的「復業基金」仍是付之闕如，單靠業界自行調節，同自生自滅並無二致，恐怕難以吸引人才回流。

總而言之，得旅客，得天下。進入後疫情時期，全世界都在搶旅客、搶資金、搶人才。港府必須打醒十二分精神，做好吸客準備，萬勿讓肥水流向別人田！