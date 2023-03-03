產評：中美產業鏈脫鈎　經濟逆風更添愁

全球走出新冠疫情，久候了的經濟復甦終來臨。不過，這份美好的憧憬可能難以實現。關鍵之一乃大國博弈下，產業供應鏈「去中國化」與貨幣「去美元化」兩大潮流，將令全球供應鏈、資源、產值、資金流、市場與權力分布大洗牌，這股經濟逆風比疫情更兇猛、更具破壞力！

美國的戰略，一方面是以補貼形式振興本地製造業，一方面就以各種制裁手段阻止中國取得美國技術，並廣招「盟友」加入圍堵中國的行列。為了響應美國的補貼及稅務政策，美企已開始調整全球生產分布，減少對中國供應鏈的依賴，將生產線回歸美國，或遷往亞太區其他地區如越南、印度。

可以想像，中國製造業與就業市場所面對的壓力龐大；來自西方的商品需求趨跌，出口受壓，且外資在華固定投資下降，內地作為全球出口地的重要性將下降，增加經濟增長失速的風險。故眼前內地重啟經濟，多番強調要設法刺激內部需求，打好這張「內循環」王牌。

對其他國家而言，要減少中國生產線是痛苦決定，皆因中國產業基礎雄厚，供應鏈集聚、人才、技術、基礎設施等配套周全，難以取代。為切合歐美的要求，也得減少對中國供應鏈的依賴；同一時間，為着龐大的中國市場准入，也得保留一定程度的中國製造基礎，意味全球企業得設法建立雙重或雙軌供應鏈。

中美產業供應鏈脫鈎，得在資源、技術和市場3大領域較勁。諸如中國手持全球大部分稀土資源，美企則設法減少生產上對稀土使用量；中國5G設備發展領先美國，美國就以制裁手段打沉華為，切斷先進晶片及相關設備供應，務必拖慢中國相關領域發展。

在市場上，誠然歐美經濟結構失衡下，不少價廉物美的基本商品都得靠中國供應，否則通脹只會更厲害。所以中美的貿易夥伴關係，不會因供應鏈「脫鈎」而即時完全切斷。中國在新經濟領域雖然不輸美國，但還是得設法全方位加快技術自主發展，並做大做好內部市場，以彌補出口缺口，冀能將龐大本地市場轉化為競爭「利器」，成為與西方談判的籌碼。

兩強拳來腳往，結果是全球經濟產值將無可避免地受壓縮。過去「全球通用」的商品，以後將分造兩種制式，規模效益自然不如前；製造業產銷本地化，減少對港口物流等服務的需求；過去各地專才全球自由流動，利好創作、科研與交流，可如今卻受到保護主義的掣肘。凡此種種皆在說明世界已變，一切都難以回頭，在重塑出新增長軌道前，世界經濟開倒車的風險正不斷上升。

中美都努力在全球供應鏈調整中保持優勢和話語權，全球經濟循環將遇到重大阻力。最令人擔心是美國走錯方向，所謂的振興產業方案，在缺乏足夠的本地人力資源和市場支持下，最終錢使了，但無法實現戰略目標，美元霸權加速衰落，相關的利益洗牌陸續有來。這個「亂世」不大可能十年八載就見盡頭，看官只有盡量裝備好自己，應對這股世界經濟超級大逆風。