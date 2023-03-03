形勢擺在眼前，幾乎無人懷疑，在反對「台獨」分裂、實現國家統一問題上，台海必有一戰，大陸武統不可避免。

事實上，如果沒有美國軍事支持台灣，大陸未必需要使用武統。在大陸強大壓力下，台灣會被迫「選擇和統」。然而，美國不會「允許台灣」這樣做，這與它的戰略目標相悖。兩岸統一了，美國的亞太戰略布局、打壓中國的布局就被打破，甚至塌陷，故此美國無論如何都要阻止兩岸統一，台灣方面任何「統派」都是美國的敵人，都會被美國除掉，這是老美的國家利益所在，是它的國家戰略需要。因此，形勢發展到今天，大陸只有武統一條路。

過往，形勢還沒有這麼惡劣，「台獨」還沒有這麼猖狂，美國還沒有鐵了心，不顧一切要阻擋兩岸統一，台灣社會的「統派」、「藍營」還有存活希望，大陸也充滿期待地通過「統戰」促使他們上台執政，在兩岸和平發展中逐漸「水到渠成」，實現統一。然而，這個可能現已熄滅，特別是民進黨、蔡英文這8年，「台獨」、「去中國化」在台灣已氾濫成災，如洪水猛獸，百年國民黨「統派」已無立錐之地。

國民黨的「黨魂、理念和初心」，早已和「中國統一」無關，領導層全部是「變相台獨派」、「半隱半顯台獨派」，全部是「唯美國馬首是瞻」。美國要國民黨向西，他們不敢向東；美國要他們「台獨」，他們不敢也不想說「統」，他們為了爭寵、為了上台執政，山姆大叔要他們幹甚麼就幹甚麼，他們在本質上和「倚美謀獨」的民進黨已無區別。

對此，大陸也早已看得明白，不過至今還要統戰他們，是「盡力挽救」，是要「以最大誠意，盡最大努力」爭取「和平統一」，做到仁至義盡罷了。因此，對於現在的國民黨，美國是可以一百個放心的，國民黨「親美」、「聽話」是分分鐘超過民進黨的，他們可是淵源深厚也。