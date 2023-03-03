有人說美國眼中只有中國，這句話一點也不誇張。看看華府那班政客，天天盯着中國，天天針對中國，天天攻擊中國，彷彿一天不提起中國就無法過日子，實在無聊。君不見，眾議院外交事務委員會剛剛一口氣審議11項涉華法案，眾議院中國問題特別委員會又召開所謂的聽證會，無非又是抹黑中國人權狀況。最可笑的是，美國能源部忽然重彈舊調，聲稱新冠病毒是由實驗室意外洩漏所致；聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷隨即加入合唱，指新冠疫情可能是中國實驗室洩漏事故引致。能源部和FBI竟越俎代庖管起病毒溯源，寧非咄咄怪事！

看來老美確實是黔驢技窮，想不出新花樣，只好不斷炒冷飯。他們早前大肆渲染「流浪氣球」事件，結果成為一場貽笑國際的政治鬧劇。接着又刻意散布中國可能向俄羅斯提供「致命武器」，但卻拿不出任何證據。現在又從垃圾桶找出「實驗室洩漏論」，無聊當有趣，新瓶裝舊酒。有人說，美國在反華議題設置的生產與供給上，幾乎實現了無縫銜接。實際上，美國為了妖魔化中國，無所不用其極，豈止無縫銜接。這種歇斯底里的醜態，恰恰證明他們色厲內荏，愈來愈沒有自信。

有自信的人，一定不會在意別人的眼光；有自信的國家，一定不會忌妒別國的成就。美國政客天天拿中國說事，正是因為害怕中國崛起威脅其霸權。其實中國一直專心做自己的事，解決自己的問題，從來不干涉別國內政，也無意取代美國地位，對世界霸權更沒有興趣。美國國會三天兩頭提出涉及中國的議題，反觀中國兩會從來不提美國，這就是兩國的最大不同，也是自信與不自信的最大分別。以當今中國體積之大，任何國家任何勢力都無法撼動，美國愈是針對和打壓，愈顯得力不從心。即使拉攏盟友也無濟於事，何況盟友也有自己的利益考量，未必都願意充當遏華棋子。

一直以來美國自恃擁有國際話語權，可以肆無忌憚地編造謊言，造謠抹黑。中情局前局長蓬佩奧更曾公開承認：「我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊，還有一門課程專門教這些，這才是美國不斷探索進取的榮耀。」面對一個將撒謊、欺騙、偷竊視為榮耀的國家，全世界都無語。但謊言終歸是謊言，重複一千遍也不可能成為真理，美國以謊言欺世，遲早被世界唾棄。