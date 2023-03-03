國際賽事播錯國歌接二連三地發生，繼亞洲七人欖球賽及亞洲經典健力錦標賽，主辦方播放黑暴歌曲後，日前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊分組賽出戰伊朗勝出。惟賽後播放國歌時，大會又播出黑暴歌曲，維持約10秒，直到運動員打手勢叫停。

播錯國歌沒完沒了，港府對此無能為力，又是例行公事一般，要求港協暨奧委會展開深入調查和寫報告。問題是，這類報告寫完一次又一次，播錯國歌還是一再上演，證明「閉門造車」根本無用，也同外國與黑暴勾連、存心羞辱香港的關係不大，唯一合理解釋是Google至今拒絕將黑暴歌撤下，亦沒有將正確的中國國歌置頂。

外國的確有很多「盲毛」，他們至今仍搞不清中國與香港的關係，在網上搜尋「香港國歌」，得出的結果是黑暴歌，他們便盲舂舂照用，結果同一錯誤，不同國家輪流犯下。過去未有2019年黑暴事件，根本沒有此等事情發生，Google作為全球最大型的網絡搜尋器，卻完全罔顧社會責任，明知搜尋結果錯誤甚至有違法之嫌，一樣不肯撤走下架，說得通嗎？

當然，美企氣燄囂張，也同港府面對這個巨無霸美企軟弱無力、不敢揸正來做脫不了關係。反觀網絡一些名不見經傳的嘍囉，只要留下反政府或煽動性言論，執法部門極速拉人封艇。厚此薄彼，一軟一硬，難怪惹來市民非議。

港官動輒將「說好香港故事」掛在口邊，但僅僅一首國歌已接連多次搞出大頭佛，尷尬場面一再上演，還談何說好香港？在港府無計可施之下，播錯國歌事件肯定陸續有來。既然對美企不敢強硬，是否有必要隆而重之舉行一場國際記者會，向全世界講清楚中國國歌、說好香港故事？