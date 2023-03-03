電動汽車熱潮橫掃全球，中國正是這個領域的贏家。2022年世界新能源車銷量冠軍，是中國的品牌比亞迪，而全球最大汽車電池生產商，亦是來自中國的企業寧德時代。

據業界人士透露，一輛電動車的總成本，六成是電池，因此電池生產商才是最大得益者。不少電動車企業拚盡全力拓展市場，到頭來只是替他人作嫁衣裳。寧德時代身為「世一」，目前已佔去全球三分之一的市場份額，讓不少老牌車企艷羨不已。所謂「世界輪流轉」，如今歐美國家紛紛向寧德時代招手，請求該公司轉移技術。

德國是歐洲第一汽車王國，擁有德意志品牌平治、寶馬或奧迪的座駕，是全球不少成功人士的身份象徵，但該國的企業太滿足於既有成果，早年更疏忽大意，沒留意到汽車的生產趨勢，正由汽油車過渡到電動車，結果讓美國的品牌特斯拉異軍突起，一舉搶佔了全世界市值最高車企的寶座。德國人後悔之餘，惟有急起直追，現正求助於中國企業。目前寧德時代的技術人員，已紛紛進駐德國，在當地培訓員工。

中國的汽車業、電池業反過來向德國輸出技術，不少德意志民眾自然覺得不是味兒，但現實畢竟是殘酷的，德國汽車業正在節節敗退，若以股票市場上反映的價格而論，平治、寶馬加上福士汽車的市值合起來，還不及特斯拉一家公司。德國汽車業正面臨危急存亡，再不向中國求助的話，恐怕早晚要遭逢滅頂之災。寧德時代的優良技術，還不止讓德國人垂涎，就連特斯拉的老家美國，也是見獵心喜。近日美國的福特公司正力邀寧德到當地設廠。看來，世界正在迎來「中國技術」的新年代。