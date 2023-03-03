英國外相祁湛明日前在聯合國人權理事會會議上大發偉論，指香港言論及集會自由受侵蝕，又謂北京一直阻撓有關新疆議題的討論，遭中國駐英國大使館發言人反駁。英國人當前正面對高通脹、罷工潮、蔬菜荒，英國官員卻應管不管，一味對中國指手畫腳，缺乏為官應有的自覺。

究竟是黃絲黑暴縱火堵路、肢解香港的空間被收窄，還是香港言論及集會自由受侵蝕，如果辛偉誠政府竟然需要黑暴向西敏宮投擲汽油彈，在倫敦橋築起亂石陣，將牛津、劍橋校園變成火海，幹下一票票割頸、潑鏹、燒人的「時伐」勾當，才知答案，那必將被大批疫後早已四出旅遊「吃喝玩樂玩」的黃絲KOL從心底裏恥笑。英國人未能掌握香港實況，卻急着替一班只關心「吃喝玩樂玩」的「時伐人」，擔心言論及集會自由受侵蝕，為和尚沒梳、太監沒老婆，展開一場捉錯用神的口水戰，其滑稽荒謬就好比英國衞生大臣高翠玲建議民眾，可吃蘿蔔來代替番茄。人家要吃番茄，你蘿甚麼鬼蔔啊？

雖云「治大國若烹小鮮」，但倫敦的廚師向來評價不高，英國人亦舌頭無靈。看看高翠玲應對英國的食品價格過去一年升近一成七，竟是叫民眾若買不起食物，可工作更長時間來增加收入，對於蔬果短缺的深層原因，即英國脫歐後入境清關手續繁複，窒礙貿易；歐洲人員不能自由流動，激發農業人力成本增加；加上俄烏戰事爆發後天然氣價格飆升，農作物賺頭愈來愈小等事實卻視若無睹。

英國鐵路、海運及運輸工會宣布於本月15日發起罷工，爭取改善退休福利、職缺以及工作環境，高官叫人加班換取高收入、買食物，拐個彎來叫人向現實低頭，思考應否放棄集會示威自由，當然是連聯合國人權理事會也拿你沒法。