中美科技角力愈演愈烈，美國商務部日前公布《晶片與科學法案》的半導體生產補貼申請細則，一如預期劍指中國，內容指明申請補貼的企業禁止在所謂「關切國家」擴大產能，並直接指明中國位在其列。美國一再限制中國晶片技術突破，可見為遏制中國科技發展無所不用其極。

除了針對中國，細則中更有不少內容令業內人士震驚，除要求申請資助的廠商必須符合「美國價值」，包括要為美國員工提供「託育服務」、獲得補貼後的5年內要停止股票回購等對海外企業而言並不合理條件，大大增加成本，更要求獲資助逾1.5億美元的企業須與聯邦政府分享「超額利潤」，與美國向來倡導的自由貿易、自由市場等價值觀背道而馳，虛偽的雙重標準表露無遺。

不少海外企業之所以同意到美國投資設廠，很大程度是因為地緣政治問題上的壓力及美方提供的巨額補貼，然而這些企業應沒想到，錢進來了，廠都蓋了，美國竟然過橋抽板，添加諸多條件，再朝企業的「超額利潤」開刀。這些海外企業最後或陷入如放棄不拿補貼，美國廠房或將虧蝕嚴重，但拿取補貼，卻要與美國政府「分享」平白賺來的利潤的兩難。更諷刺的是，業界估計補貼的絕大部分將由英特爾等美國本地半導體企業獲得，台積電和三星等只能拿取剩下的一點。

如今一切已明朗，美國的目的不但是要打壓中國科技發展，更要無差別收割海外晶片企業的技術和利潤，將現時的半導體產業去全球化，只集中在美國一極，變成半導體產業各個層面的唯一龍頭，鞏固晶片霸權。美方撕開偽裝，連巧取都沒有了，只剩下豪奪，其霸權主義、利益至上的嘴臉昭然若揭。