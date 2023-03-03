本月1日口罩令取消了，950多天只見半邊面的日子結束了。時下最流行的潮語是「說好香港故事」，但最怕是報喜不報憂的選擇性說法。全國兩會即將召開，港區人大政協聚首一堂，萬萬不要隱惡揚善，掩蓋香港真實的陰暗面，此舉是變相的另一種愚民政策的表現。

有一個擺在港區兩會代表面前不能迴避的香港故事必須認真正視。香港回歸逾25年，為何港人仍然疑共拒共反共，把中共當成洪水猛獸並勢不兩立，還要用黑色暴亂破壞的激烈行動推倒？香港回歸後不單止人心未回歸，還惡化升級孕育出一大批搞「顏色革命」顛覆特區政府、聲明要推倒「親共」政權的漢奸、走狗和賣國賊，以及萬多名暴徒和十多萬BNO。香港在全國中獨有產出了4個現代版漢奸黎、李、何、陳方和3個新生代漢奸黃、周、羅，試問作為香港兩會的代表面上有光嗎？不慚愧嗎？

倘真有愧色就好了！中國有兩句古語說得很貼切，就是「不知史，不知恥」和「知恥近乎勇」，啟示了港人最需要聽兩個香港故事。而這兩個故事必須在香港設立國家級歷史博物館的地方代代相傳講，講好港人親身經歷但又往往忘記、往往好了瘡疤忘了痛的血淚鬥爭奮勇抗日和抗黑暴真故事。

第一個香港故事的載體是「香港抗日戰爭紀念館」。港英對抗日選擇性講，回歸後特區政府沒有講、沒全講，令港人不知中共是三年零八個月淪陷期間唯一領導港人抗戰的政黨，及組織唯一一支香港抗日武裝的東江縱隊浴血奮戰，從而對中共不認識、無好感、多反感。

第二個香港故事的載體是「黑色暴亂實錄與止暴制亂資料館」。用事實喚醒港人國安意識，教育年輕一代不要再上當受騙做美英的漢奸走狗。