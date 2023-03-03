美國容不得世界和平，甚至有一刻寧靜。俄烏戰事一周年之際，中國外交部發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12點具體主張。中方敦促各方保持克制理性，彼此盡快恢復直接對話，逐步緩和局勢達致全面停火，又謂啟動和談是唯一出路，中方願意為此發揮建設性作用。

之不過美國卻急不及待出來說三道四，不厭其煩指控中國有意為俄羅斯提供「致命性武器」，美媒更煞有介事稱俄羅斯向中國交付大批核燃料，憂慮其生產嘅武器級鈈，有助北京擴充核武庫。美媒日前報道，俄羅斯去年12月向中國快中子增殖反應堆交付大批核燃料；美方預計上址今年投入運作，憂慮中國擴充核武庫，核彈頭數量將與美俄「平起平坐」。中國國防部發言人直斥美國歪曲事實，並重申中方嚴格履行核不擴散嘅義務。

呢，美國國務卿布林肯訪問哈薩克期間，都不忘聲大夾惡，警告中國如果提供致命武器給俄羅斯攻打烏克蘭，可能會讓中國付出重大經濟代價云云。布林肯擺出「好打得」架勢，也不看清楚當今國際舞台，是否你老美說了算？一味歪理當真理，好一副田螺爬上旗杆頂，唯我獨尊不可一世的樣子，但嚇得了誰？老朽倒想起毛澤東的《詠蛙》：「獨坐池塘如虎踞，綠蔭樹下養精神；春來我不先開口，哪個蟲兒敢作聲？」

美國一隻田螺不知自身曲，爬上旗杆頂就以為大地在我腳下，好不威風，對中國亂扣帽子，認真可惡！中國不動如山，布林肯這蟲兒卻不停廢噏無謂，指俄烏戰事令多個中亞國家感到憂慮，並認為現階段俄羅斯總統普京無意和談，其實最唔想和談嘅就係美國！成日話中國「威脅」，最感憂慮又係老美！