早前有議員在立法會提出無約束力的議案，要求將中國歷史列為本地高中課程的必修、必考科目，在社會和教育界引起不少討論。筆者與大部分議員和社會人士一樣，認同有需要加強香港青年對中史的認識，從而培養他們的國家觀念、民族感情及國民身份認同，但對於以必修、必考的方式強制推行則有所保留。

筆者讀理科、工科出身，但對中國歷史亦相當有興趣。其一是作為中國人，理應對自己國家及民族的歷史有一定認識。其二是許多中史內容都極具故事性，例如春秋五霸、戰國七雄、三國鼎立、鴉片戰爭、八國聯軍、八年抗戰等等，內容都是有血有淚，有情有義。除了增強愛國情懷，認識中史對於個人成長和道德修養方面都有很大的正面影響。

現時中史在初中已屬必修科目，小學的常識科及中國語文科亦加入不少中史內容。然而，當去到高中階段，學生的心智、思想已成長到某個程度，透過必修、必考來迫使他們加強認識中史，是否最有效的方法？會否產生反效果？再者，整個新高中課程改革，目標之一是透過減少學生需要修讀和應考的科目，讓他們學習得更為愉快和輕鬆，對一般6至7科的必修加選修科讀得更加有效和深入。再加多一科中史變成5科必修科，連同一些延伸及應用科目、STEAM教育及生涯規劃課程等，總數又變回以往中學會考般要修讀8至9科，是否有違當年改革的初心呢？

要加深高中生對中史的認識，其實還有許多其他方法。例如去年開始推行的「公民與社會發展科」，糾正了以往「通識科」欠缺指定教材，任由老師決定教甚麼和怎樣教，往往變成只重辯論批判、忽略知識吸取的問題。但亦有家長反映，「公社科」的課程與教材過於沉悶死板，例如要求學生「死背」《基本法》、《憲法》和《國安法》條文，教學方法不夠生動有趣，最後可能反而令學生失去興趣。

如果能將部分中史內容融入公社科的教學，透過生動的歷史故事與真實的歷史人物，教曉學生國家安全、社會穩定和祖國統一的重要性，相信教與學都會事半功倍。但前提是要有足夠、優質及值得信賴的教材與師資，否則不論是教授通識科、公社科或中史科，最後都可能會變形走樣。這些正是香港過往比較缺乏的，一旦將中史列為高中必修科，教材與師資不足的問題就會更加突出。

最後，社會需要正視近年愈來愈少高中生選修中史科的問題，其成因相當複雜，包括社會的重商輕史氛圍、學生普遍的中文水平下滑，還有過去一段時間的西方抹黑和政治事件、近年的海外升學潮等，都削弱了學生選修中史科的意欲。筆者希望教育局和教育界的專家可以對症下藥，扭轉有關趨勢，但不應因為想不到其他辦法，就不如將中史科列做必修必考，逼學生和家長「硬啃」。