功夫茶：養鼠遺患犯眾憎　亂世浮生怪事多

寫《差不多先生傳》嘅胡適，有次講課對學生談起「學說」，佢指出朱熹之學，有引用者，稱為「朱說」；程頤程顥之學，引用時稱「程說」，因此，將來有人引用我胡適嘅學說時，便是「胡說」。嗱！香港鼠患特別嚴重，除咗食環署防治蟲鼠組經常被揭「養懶蛇」外，亦因為周不時發生有人好養唔養，專門養老鼠，仲養到啲老鼠肥屍大隻，貓見到都唔想捉，各位街坊，你哋會以為功夫茶「胡說」嗎？

各位，功夫茶雖然認同「不為無益之事，何以遣有涯之生」；人生在世，如果做親都係「有益之事」，結果就係偽君子叢生，滿世界謊言！之但係要遣有涯之生，做啲「無益之事」，係唔係無聊到要去養老鼠餵曱甴，或生擒野鴿，橡筋綁其翼再拔其毛呢？喂！阿哥，呢啲咁嘅荒誕行為，絕對唔係「胡說」，而係珍珠都冇咁真，發生喺文明嘅我城！今日淨係講餵鼠，呢，《東網》上月獨家報道屯門山景邨驚見婦人餵碩鼠，場面嚇人，引起各界關注，經本報踢爆後，食環署由蛇變龍不敢怠慢，立刻派員到場清潔打點，務求咪搞出個香江版本嘅「愛在鼠疫蔓延時」！

呢嗱！吱吱復吱吱，又有鼠現迹！話說美孚有網民日前喺社交平台發布圖片，可見美孚新邨及萬事達廣場對開荔枝角花園一個花圃，堆滿咗大量麵包，啲麵包唔似「食剩」或廚餘，係完好一個或一條，質疑有人蓄意喺現場投放食物餵老鼠，起初懷疑係附近麵包店所為。之後有人留言指曾喺附近目擊一個四眼婦人拎住一大袋麵包，學觀音灑水咁四圍散落啲麵包！有人更發布涉事婦人嘅相片。去到晚上，美孚啲街坊愈來愈多留言並上傳最新現場相片，指「同一個位置，夜晚見到5隻米奇」！事件引來更多網民留言，有人仲嬲到火遮眼，揚言追住唔畀餵鼠人走甩，仲㷫到要搵執法人員，又唔怕麻煩肯挺身做證人，問告唔告得入喎？

街坊嘅反應咁激烈，皆因關乎公共衞生，老鼠愈多，爆發大鼠戊肝及鼠疫嘅機會愈大！何況人類感染大鼠戊肝嘅確實傳播途徑尚未明，目前更無針對大鼠戊肝病情嘅藥物。況且老鼠嘅排泄物或身上嘅鼠蝨，可以傳播多種細菌及病毒，包括漢坦病毒及沙門氏菌等，好得人驚啫！

新修訂嘅《野生動物保護條例》早前生效，犯者最高可被罰款一萬個大洋，不過餵飼老鼠、貓狗、野鴿等不屬野生動物，不受新例所限。有執業大律師指餵飼者弄污公眾地方，只可以「亂拋垃圾」檢控之，定額罰款1,500個大洋難起阻嚇作用！浮生亂世怪人多，食環署應因時制宜，立刻修例立法禁止餵飼老鼠、野鴿啦！違者最高應被罰款一萬個大洋，睇吓啲人仲係唔係咁無聊去餵老鼠！