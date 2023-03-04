正論：地盤大火波及廣　安全漏洞響警鐘

一波未平一波又起！正當全世界的焦點落在轟動國際的肢解烹屍案之際，尖沙咀一個興建中的地盤又發生驚天四級大火，現場火光熊熊，恍如末日景象，更波及附近多幢建築物。火警揭露地盤幾近沒有消防設施，法例形同虛設，當局沒有作出有效監管。今次未至於搞出人命只是好彩，再不亡羊補牢，未來恐怕不會這麼幸運。

現場為中間道11號一幢興建中的大廈。前晚11時許，頂層位置首先起火，火勢一發不可收拾，火警並由三級迅速升至四級，烈燄沖天，火勢沿大廈外牆棚架蔓延，火屑飄落大廈中低樓層，致令大廈多處同時起火，更有焚毀雜物飛墮街上。頂層火勢亦燒至地盤天秤，在半空中恍若一個火球。附近多幢大廈和酒店受到波及，部分大廈露台傢俬着火，居民和旅客慌忙疏散。火警歷9小時至昨晨8時許大致救熄。

消防處指出，現場有多個樓層同時起火，由於大廈仍然興建，只有臨時消防設備，大量建築材料阻礙推進，現場濃煙密布，光線不足，增加救援難度。誠然，消防人員勞苦功高，惟今次大火卻敲響了極大警號，施工地盤的消防設備嚴重不足，加上現在的大廈動輒樓高四、五十層，有些甚至上百層，貼近民居，要是施工期間發生火警，人員隨時走避不及，後果不堪設想。

根據消防處《防火通告第十三號》，香港建造商會同意建築工地施工期間需安裝固定消防泵，若要為30米高以上樓層供水，更需將消防泵駁電。然而，理想很豐滿，現實很骨感，有消防安全顧問指出，安裝消防泵僅屬建議，並沒有法律約束力，同一紙空文沒有甚麼分別。此外，火警現場亦懷疑堆放了大量建築用品及廢料，加劇火勢蔓延，現時同樣沒有明文規定，地盤如何存放建築用品及廢料，確保不會逃生無門。

事實上，上址發生火警已有前科，去年9月，該地盤棚架曾經起火，50名工人需要疏散至安全地方暫避。今年1月，甚至有人擅闖地盤爬上天秤「打卡」。可見承建商並無吸取教訓，對消防隱患闊佬懶理，結果半年後火警更加猛烈，加上地盤保安欠奉，猶如無掩雞籠。

更須指出，儘管四級大火在本港並不多見，最近一次為2019年荃灣一個地盤火警，燒約7小時。而最為轟動則是牛頭角淘大工業村迷你倉四級大火，導致兩名消防員殉職。但近年建築地盤發生火警的比率並不低，2019年至2022年期間的22宗三級或以上火警之中，至少3宗為地盤火警，比例達13.6%；近年每月平均更有3.6宗火警是由於地盤等地點的燒焊火花導致。很明顯，當局對這些數字掉以輕心，從來沒有認真要求地盤遵守防火規定，消防處亦鮮有巡查。

不管怎麼說，火燒通頂悔已晚，船到江心補漏遲。今次的驚天大火，猶如上天給予政府及建築業界一個最後通牒，再不切切實實修補消防漏洞，下次肯定不止損失一幢價值不菲的大廈這麼簡單。法例不能淪為空文，當局是時候就地盤消防規則立法，加強監管，保障人命安全。