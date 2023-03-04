娛圈單打：韓影帝四毒纏身　長腿哥又涉逃稅

南韓演藝圈可謂進入多事之春！最年輕青龍獎影帝得主劉亞仁，早前捲入濫用異丙酚和吸食大麻風波，詎料沒有最毒，只有更毒，其體毛還驗出可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮共四種毒品，事業肯定玩完。意想不到的是，連形象正派的「長腿Oppa」李敏鎬都一樣是非纏身，被揭涉嫌逃稅，水洗唔清。

李敏鎬被指於2020年曾因逃稅嫌疑而遭國稅廳調查，最終被追收數億韓圜稅款。儘管事務所強調李敏鎬絕對不是逃稅，而是與藝人肖像權賠償金有關，會計處理帳目出錯。但稅務專家表示，稅務調查通常針對有逃稅嫌疑的對象，而李敏鎬的事務所是由胞姊開設，等同個人工作室。有心定無意，你話呢？

正如「金秘書」朴敏英的富貴男友捲入金融犯罪，她雖然即時斬纜，卻被踢爆胞姊擔任相關空殼公司高層，朴敏英隨即被警方限制出境。如果說「金秘書」對所有事毫不知情，三歲細路都唔信。

當然，南韓演藝圈不同中國內地，明星逃稅並非死罪，通常擺出衷心道歉狀，補交稅款和罰金，再積極做善事，很快便事過境遷。例如宋慧喬、李炳憲、金泰希等一線大牌都曾捲入逃稅風波，喬妹更被指逃稅25億韓圜，形象一度插水。她其後勤做公益，捐錢印書推廣南韓文化，成功洗白。預料李敏鎬循同一老路補鑊，多數無事。

不過，吸毒放諸四海皆是死罪。劉亞仁一年濫用異丙酚73次，比河正宇當年的19次多幾倍，早就令人嘩然；現在復揭多毒纏身，不僅代言廣告下架，新劇亦被易角。少年得志不珍惜，悔之晚矣！