中國基本上已與美國分手，不讓美國欺騙。外交部發布的美國霸權報告，便是公開決裂。中國再不迷信美國，也不對美國百般顧忌和忍讓。中共二十大統一了政策，2023年便是全面落實推行新的戰略政策。中國也發表了對烏克蘭危機的解決方法，表明立場，先此聲明，在西方不理會之下，中國便再沒有責任，可用不同方法來協助俄羅斯了。

中國堅持不供應武器、不派軍參戰，但在聯合國沒有制裁底下，中國仍然推動與俄羅斯的經貿、科技、文化交流和合作，也可與之合作建立繞過美國西方長臂干預的非法制裁。中俄之間沒有抑制雙邊發展的因素。美國敢用二級制裁對付中國，中國即會反制。在與俄合作方面再無顧忌，而是從中俄兩國利益出發，敢於觸犯美國利益優先的霸權。同時，中國要積極反制。

一是清理中國的金融管理體制，消除金融界根深柢固的親美派別與主張，打破對美國提倡的金融教條的迷執，重建中國的金融戰略與政策措施。一方面是中國金融獨立，堅持國家安全，調整制度，建立中國獨立自主的金融體系，去美國化與去美元化。匯率與貨幣政策靈活應對國內外挑戰，以國家發展大局為重。外匯儲備減少美元債，加強主權基金的內外作用。另一方面，把美債武器化，打擊美國的金融霸權。去美元化，促使國際金融去泡沫化，用多邊貨幣合作來保證國際和個別金融穩定。匯率與實體經濟結合，抑制投機金融資本的操縱。中國以實力來參與國際金融治理，以人民幣形式的國家財力支援窮國發展。

二是擴大不同層次的多元區域自由貿易，以中國的經濟力支持與盡可能多的國家雙邊多邊貿易發展，把中國作為眾多國家最大貿易夥伴的優勢，從美式重商主義轉為絲路式的共同發展。以基建打通各國的地理障礙，着重在多邊協議下把跨境基建變成國際公共財，不是資本牟利工具。用中國的承擔，一帶一路倡議，全球發展倡議，推動國際發展，改變西方從重商主義、殖民主義對世界發展的扭曲、抑壓。

三是以工業產品供應、技術支持，協助備受戰亂內外鬥爭摧殘的國家重建經濟、重建政府、穩定社會，不但人道援助，更應實質物質支援，着重國家重建。

中國為求人類命運共同體，便從反美來參與國際治理，與美國西方抗衡。