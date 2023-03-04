美國這些年的政策指向和準備工作，都是要在未來與俄羅斯及中國打仗。中俄的發展，深遠地影響和動搖了美國霸權，讓它加速走向衰落。美國是帝國主義國家，是走到了帝國主義「最高階段」的國家，它的本性貪婪、壟斷、擴張、霸權，必然要推行戰爭政策，必然以戰爭手段打擊它認定的對手和競爭者。中俄的發展，在這個歷史階段和關頭與美帝「不期而遇」，對於美帝必然發動戰爭，躲是躲不掉的，忍讓退縮只會讓它步步進逼，也別指望「堅決反戰」就一定能阻遏美帝發動戰爭。還是要記住那句名言：帝國主義就是戰爭，我們要時刻準備打仗。

對美帝而言，已策劃好了和中俄遲早一戰。對中俄之戰是聯繫起來考慮，盡量在短期內各個擊破。其方法是針對中俄核心利益、主權安全的「命穴」，挑起代理人戰爭，再擴大戰火。對中國是支持「台獨」分裂勢力，把他們當成美國「以台制華」的棋子和代理人；對俄是支持北約東擴，把烏克蘭變成打擊和進一步肢解俄國的前沿陣地，挑起俄烏戰爭。

美國策劃和挑起這種代理人戰爭時，定會考慮自己落場參戰，把俄烏戰爭變成美俄戰爭，把台海戰爭變成美中戰爭。他們當然知道，如果只打代理人戰爭，俄烏戰爭一定贏不了，台海戰爭一定贏不了，打來幹啥？俄烏之戰若俄羅斯贏，那也是美國之敗，俄羅斯會更強大；台海之戰若大陸贏，實現統一，中國會更強大。如此這般，美國挑起和支持的代理人戰爭不但削弱不了中俄，反而會搬起石頭砸自己腳，其巨大損失可不是販賣軍火、發點戰爭財補得回來的，這筆帳美國人當然懂得算。

美國挑起和支持的俄烏戰爭已打了一年，其目的遠沒達到，若還是停留在美國出軍火、代理人和烏克蘭賠性命的階段，美烏想贏是絕對無可能的。現在的難題是美國敢親力親為參戰拚命嗎？就算敢拚命，贏得了嗎？須知核子戰下無贏家，只有同歸於盡，這是老美稱霸的「死穴」！