俄烏戰爭爆發後，許多人將台灣與烏克蘭拿來比較，「今日烏克蘭、明日台灣」的說法甚囂塵上。其實稍有常識的人都知道，兩者有本質上的不同。烏克蘭是主權獨立的國家，俄烏戰爭是兩個國家之間的爭端；而台灣則是中國一部分，這是全球公認的事實，美國也一再重申「一中政策」不變。儘管美方聲稱他們理解的「一中」與中方堅持的「一中」概念不同，但「一中」指的就是一個中國，這是毫無疑問的。既然美國同中華人民共和國建交，就等於承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，這也是毫無疑問的。所以，台灣問題百分百屬於中國內政，「今日烏克蘭、明日台灣」的說法明顯有誤。

美國國務卿布林肯日前在一個線上活動大放厥詞，除了將俄烏戰爭與台海局勢相提並論，更指台灣問題不是中國內部事務，而是全世界都關心的問題。如果台灣因為中國的「侵略」而出現危機，將給世界各國和經濟帶來災難性的後果云云。

老美顛三倒四，邏輯混亂，不僅缺乏歷史常識，而且智商也有問題。既然明知台海危機會給世界帶來災難性後果，為何還要不斷煽風點火？中國外交部發言人叫布林肯認真上一上歷史課，實際上這種智商上歷史課也是白搭。

老美最大問題還不是缺乏歷史常識，而是心術不正。他們在台海興風作浪，無非想「以台遏華」，難得台灣當局甘願聽從擺布，充當棋子，一步步將台海推向戰爭邊緣。大陸當然不願意動武，畢竟兵凶戰危，戰爭對兩岸有百害而無一利，奈何美台狼狽為奸，肆意玩火，大陸迫不得已之下恐怕還是要走武統這條路。美國《紐約時報》日前罕見地發文警告拜登政府，避免在台灣問題上激怒中國，否則引發的後果是美國不能承受的。文章指出，如果中國大陸真的開展軍事行動，將在數小時內奪取台灣關鍵戰略目標的控制權，美國及其盟友根本來不及介入。即使最後勉強介入，也必將產生嚴重後果，甚至可能首次波及美國本土。

這並非無的放矢，台灣是孤島，大陸攻台固然有難度，但美國及其盟友介入的難度更大。烏克蘭可以從陸路源源不絕接受西方援助，台灣又將如何獲得美國援助？在解放軍各種先進導彈的強大威懾之下，美軍航母連靠近台海也有問題，更遑論支援台軍。