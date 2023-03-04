俄烏戰爭一打一年，至今未有平息迹象，美國更在不斷拱火。尤其中國發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件力主勸和促談後，美國更是唯恐天下不亂，卯足勁抹黑中國，旨在阻止和談，添煩添亂。

中國在文件中提出12點主張，包括尊重各國主權，摒棄冷戰思維，啟動和談，解決人道危機等。儘管外界認為陳義過高，難以達成，但每一點都是合情合理合法，每一點都是出於維護和平，按道理沒有人會不歡迎。然而，正正因為這12點主張與美國長期深化俄烏戰爭的立場背道而馳，華府由是提出種種謬論抹黑唱衰搞破壞。最荒謬是所謂的「中國考慮提供俄羅斯殺傷性武器的可能性」，又是考慮又是可能性，顯然老美心裏也沒底，只能含糊其詞。華府聲稱已掌握證據，但至今仍未能提出，何況當年美國入侵伊拉克，鮑威爾拿着一包「洗衣粉」就說成是大殺傷力化武，這個國家有沒有誠信與底線，不言自明。

說到底，美國之所以出盡吃奶之力阻止中國勸和促談，皆因停戰絕對不符合美國利益，它甚至想將中國拉入這窩渾水，捲入俄烏之戰，明正言順號召全球對付中俄兩國，一次過解決兩大對手。問題是，今日的美國早非過去的美國，國力早就大不如前，盟友亦愈來愈不聽其號召，或陽奉陰違，或明頂暗抗。君不見，法國總統馬克龍急於訪華尋求商機；意大利總理梅洛妮、歐盟委員會主席萊恩和歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾，亦或於今年上半年訪華，顯然各有各的算盤。

現在最令人擔心的是，美國愈來愈瘋狂，一旦俄烏戰事波及俄國本土，勢必掀起核戰。烏克蘭無人機日前突破空防，進入距離莫斯科約100公里範圍被擊落，拉響危險警號。