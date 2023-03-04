日前，九龍旺角一幅商業用地，以每平方呎3,100元的樓面價格售出，較高峰時期的估值大降八成，政府如此賤價而沽，讓全城嘩然。

上述地段位處旺角鬧市，兼具雙鐵路效應，如此貴重的土地資源，香港已日趨稀缺，今番在市道如此低迷的時期售出，做法是否合適，實在值得商榷。本地經濟正在復甦，美國的加息周期也近於尾聲，地產市道將逐步回穩，如果政府延至今年底才推出該地皮招標，價格或者可以大幅度提高。

因為受新冠疫情及俄烏戰爭影響，全世界的地價、樓價都較高峰時期下跌了，香港自然不會例外，但即便跌價，也不至於讓九龍市區商業地，要下降到呎價3,000元的水平，這次政府恐怕是蝕大本了。

很多人認為高地價會導致高樓價，本欄對此說已然存疑，至於低地價跟低樓價、低租金就更沒必然關係。今趟政府廉價售地，三、五年後地皮建設完成，如果當時市道回復興旺，發展商絕不會因為今天的「麵粉」價便宜，便會以優惠價出售「麵包」。

近年特區政府的財政預算多番出現赤字，已開始要靠發債度日。公帑須用得其所，土地更應賣得其所，而選擇出售的時機十分重要，可能相差半年價格就會截然不同。地價跟股價一樣，有時會像坐過山車，今年1月尾恒指曾高見近23,000點，但在去年10月尾，恒指卻一度跌至近14,000點水平，在短短3個月間，指數便大升逾五成。2022年，上述地皮的估值一度高達200億元，及至日前賣出，庫房卻只收到40多億元，兩者所差何啻天壤。特區府衙之內號稱人才濟濟，何以出售土地的時機，卻往往選得這麼差？