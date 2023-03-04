美國眾議院外交事務委員會日前表決通過，授權總統拜登禁止在全美使用中國字節跳動旗下短片應用程式TikTok的法案，只待提交眾議院全院和參議院表決通過，即可送交拜登簽署成法。外委會首席民主黨籍議員米克斯強烈反對法案，指做法不但破壞美國的就業機會，更削弱了言論自由核心價值。一言驚醒了反華美國人，也為世上盲反中國者投下擲地有聲的忠告。

當政棍大談TikTok存在網絡安全風險，外委會主席麥考爾甚至說安裝上述程式，等同開放後門攤出所有個人資料，是「中國偵察氣球的手機版」時，這些人究竟知不知自己在說甚麼？英媒日前有報道查證了外界對TikTok的指控，關於「收集過多的數據」，報道引用美國喬治亞理工學院今年1月的報告指「多數其他社交媒體和移動應用程式都在做同樣的事」。

有黃人KOL指TikTok透過演算法進行認知作戰，左右西方選情，顯然是受到聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷的說法洗腦，但網絡研究機構公民實驗室的結論是「TikTok沒有執行明顯的審查制度」，喬治亞理工學院的分析人員指即使敏感內容也能被廣泛分享。

至於「可能被中國政府監視」，若不善忘，中情局2020年也曾評估中國政府沒經TikTok取得數據，惟大國博弈愈演愈烈，對白後來得改一改，以符合需要。上述報道雖也提到字節跳動去年證實有員工不當取得包括兩名記者在內的美國用戶資料，但翻查《紐約時報》報道，事件涉及字節跳動負責監控員工行為的團隊，試圖找出涉嫌洩露內部對話及商業文件的源頭。換言之，那是揪出洩漏商業秘密的性質甚於監控用戶。當然，若人們執意要妖魔化中國的一切，再多的查證報道亦屬多餘。