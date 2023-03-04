再有港隊參與的國際體育賽事播港獨歌，在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽中，香港男子代表隊在分組賽擊敗伊朗，賽後播國歌時竟播出與港獨有關的歌曲，港隊成員隨即做出「T」字手勢叫停，有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉，並正確播出中國國歌。

最早在去年南韓仁川舉行的亞洲七人欖球賽，主辦方在決賽前誤播港獨歌，引發軒然大波。港府對事件表示抗議和極度不滿，要求有關方面詳細調查和提交報告。港協暨奧委會亦發出明確指引，要求本港代表須提供標準的國旗及國歌，並在播出前一再檢查，如出現錯誤，代表應立即舉「T」字手勢要求暫停及更正，未有立即更正時須離開場地。經過上述事件，港隊在今次播國歌出錯時，代表應對準確且迅速，表現了應有的民族氣節，值得肯定。

為防止資訊錯誤，港府早已要求Google把正確的中國國歌在搜尋結果置頂，惟對方以「無法控制演算法」為由拒絕，至今未有結果。然而，歐盟早前已通過法案，加強審查和懲處網絡平台存放違禁內容，Google卻全面配合，沒有一句抗議，足見其虛偽的雙重標準。面對港府多次嚴正表態，Google仍堅持不刪不理，令人質疑存心縱容港獨，其氣燄之囂張讓人側目。

筆者早前已要求政府嚴肅跟進，任何企業在港經營都必須遵守國安法，如Google這等科網巨企也絕不容挑戰「一國兩制」。既然是其設計的演算法把港獨歌曲置頂，Google就有責任撥亂反正，政府有責任指令Google跟從。政府亦可研究在出賽港隊提交國歌錄音時，明確要求主辦方不能播出網上下載的國歌，只能播出由港隊提供的錄音，雙重保障不再出現類似情況。