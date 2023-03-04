孟子曰：「魚，我所欲也，熊掌，亦我所欲也；二者不可得兼，捨魚而取熊掌者也。」孟子之睿智，特區高官缺矣哉！前政府蕭規何必曹隨？前政府要用萬億元填海造地，欲解決商住及公私營樓宇覓地難之樽頸，是香港之魚。又移山、又填海、又挖隧、又搭橋、又借貸、又發債，魚雖可貴，但要用萬億元，何苦？

河之南（深圳河）、港之北、界之邊、國支持，有金執、有人稠、有創科、有物流、有商機、有技術、有人才、有模範，為何香港要畫地為牢，自囚禁區？此乃港之熊掌也。熊掌山之珍也，毋須移山填海，毋須與世隔絕，毋須浪費萬億元造地，只要「四通一平」（即通路、通電、通管、通渠及平整土地），即可腳踏實地，好使好用，何樂而不為？更何況，港之熊掌比港之魚的面積要大10倍乃至20倍，橫貫深圳河之東西，何不作優選之首？

不能忽視港庫房空虛、赤字連年，要靠舉債加稅度日，無力二者兼得，自應「捨魚而取熊掌者也」，是為智者之優選首選，是為利民之必選。香港禁區應與時俱進，去「禁」成「金」，易名為港金區。一道警網、一塹濠溝、一條巡路的分隔設施足矣，何必整個港邊區成禁區，北岸已示範成功。

金區名副其實是香港掘金之區，金礦開發的處女地，與一河之隔千萬人口的深圳市相鄰，自必近水樓台先得月，何患無金執？何患無金掘？只患港官花崗岩腦袋繼續實施隔離政策，從嚴從緊禁足開發掘金區。沙頭角中英街，97前是港英禁區，97後卻是特區政府禁區，可望而不可即，可近而不可親，不就是最好的得把口融入大灣區的真實寫照嗎？為禁而禁，以禁為傲，因禁而窘，因禁而窮。子曰：「吾不欲觀之矣。」香港人瞓醒未？