俄烏戰事原本平息有望，如今節外生枝，皆因美國在玩嘢，尤其國務卿布林肯一味煽風點火，一時指中國提供「致命武器」予俄羅斯，一時就話中國提出和平方案冇誠意，冇支持烏克蘭主權和領土完整，係一腳踏兩船！

美國一向恃惡，以為佢講乜就係真理，其實不值一哂！連烏克蘭軍事情報局副局長斯基比茨基都睇唔過眼，佢向傳媒表示，根據佢哋嘅訊息，俄羅斯目前並冇來自中國嘅武器和彈藥！這無疑狠狠摑咗布林肯一巴掌。布林肯經常信口開河，講嘢全缺乏事實基礎，這也許就是美國的一向風格！

事實係美國唯恐天下不亂，好乘機渾水摸魚！美國除抹黑中國，又聲稱俄羅斯向中國交付大批核燃料，北京有意擴充核武庫云云！而以美國為首嘅北約，過去一年援烏不斷，口就話「避免觸發第三次世界大戰」，其實又係講一套做一套。

克里姆林宮發言人曾透露，普京前年底曾制訂安全條約草案，分別送交美國及歐盟，之但係對方無意談判，因此俄羅斯與美歐關係急轉直下。而美國及北約為烏克蘭搜集情報，又無償咁提供武器予烏克蘭，甚至連提供戰機及長程導彈也想大開綠燈！阿哥，喺如此生死存亡之際，普京只好發出訊息，稱不排除使用核武！普京嘅處境係：吾豈好戰哉？吾不得已也！

當前形勢，美國民主、共和兩黨無不強調必須合作抗華。上月尾美國眾議院舉行首場聽證會，主題為「中國共產黨對美國威脅」。美國國防部去年底又發表《中國軍事與安全發展報告》，又係渲染中國加快擴展核武庫步伐，實情是中國一直呼籲各國要和平相處，中美要互利共贏，美國卻一直寢食難安，發夢都嗌「中國威脅」，虛汗直冒，活脫脫就係神經緊張至失常！