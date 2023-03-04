自修例風波演變成黑暴，英美政客沆瀣一氣，打着「民主自由」的幌子，為反中亂港分子撐腰，不斷發表偏頗不實言論，肆意抹黑及詆毀內地和香港的人權自由、法治、司法獨立。英美政客的邪惡行為是粗暴干涉香港的事務、中國的內政，違反國際法和國際關係基本原則，必須予以強烈譴責。

外交部駐港公署特派員劉光源日前約見美國駐香港及澳門總領事梅儒瑞，就梅儒瑞及美國駐港澳總領事館近期一系列錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿，並劃出三條不得跨越的「紅線」。該三條「紅線」是「不得危害中國國家安全、不得在香港搞政治滲透、不得詆毀破壞香港發展前景」。

另外，英國外相祁湛明就《港區國安法》及香港特區權利和自由發表不實和偏頗言論，特區政府和外交部駐港公署對此表示強烈不滿和堅決反對，特區政府直斥純屬政治抹黑和歪曲事實；外交部駐港公署敦促英方停止踐踏香港法治的卑劣行徑，立即停止干預香港事務。

香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國《憲法》和香港《基本法》，絕不是《中英聯合聲明》。事實上，英方對於回歸後的香港「無主權、無治權，也無監督權」。英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的「口頭禪」！在英國殖民統治期間，華人長期被排斥在管治架構之外，港英《公安條例》和《社團條例》更對集會、遊行、結社加以嚴苛限制，港人從未享有民主、人權和自由。近年來，英方又頻頻打出所謂「BNO牌」、「法官牌」，炮製各種粗製濫造、毫無公信力的報告，抹黑香港法治和人權狀況，其虛偽面目和險惡用心早已被人踢爆！

國家安全屬於中央事權，每個國家都有責任和權利維護其國家安全。英美兩國均有大量國家安全法例，甚至可不經法庭批准而長期拘押調查疑犯，其刑罰最高可判死刑，但相關政府官員仍繼續肆意詆毀《港區國安法》，罔顧《港區國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況，這是政治凌駕法律及雙重標準的虛偽卑劣手段。

針對美國國會一負責人近日發表所謂聲明，干擾特區依法審理「47人初選案」，肆意抹黑《港區國安法》，美化開脫反中亂港分子，叫囂制裁香港特區檢控官及相關官員，外交部駐港公署發言人表示強烈憤慨和堅決反對，敦促美國有關政客立即停止干預特區正常司法的偽善政治表現。

《港區國安法》是香港繁榮穩定的定海神針，懲治極少數危害國家安全的犯罪分子，充分保障絕大多數香港居民的生命財產安全、權利自由，以及在香港的外國投資者的合法權益。敦促英美政客立即收回干預香港事務的黑手，不可跨越三條「紅線」，並馬上停止踐踏正義與法治精神。