美國的慣例是策動別人開戰，讓雙方打個稀爛時，它才加入，取漁人之利。侵略伊拉克卻顯示出，即使伊拉克這樣的中型國家，美國開戰並不得益，且泥沼深陷，實際已如阿富汗那樣敗退，僅留殘餘。故此，烏克蘭戰爭以北約之力推烏克蘭與俄羅斯戰鬥，但亦是百般挑釁，讓俄羅斯忍不住而先啟戰事。美國仍是在背後調動支援，國際聲討，還不敢、也未到美國出兵的階段。

以烏克蘭模式放在台海，美國亦多會與台獨多番造作，挑戰北京的底線，來誘使中國大陸出兵武統，把台灣打造成另一個烏克蘭，把日本、南韓、澳洲、加拿大都捲入，一如烏克蘭戰爭之把北約的歐盟各國牽連在內。

烏克蘭戰爭是一舉三得，破壞烏克蘭，使俄羅斯與歐盟兩敗俱傷，最終不是美國統一歐洲，壓倒俄羅斯，便是歐俄沒法再合作。而在台海，美國用台獨作為棋子，一是破壞台灣的發展，不讓台海兩岸有和解合作機會。二是把日、韓一如歐盟那樣處理，讓它們消耗於台獨保衞戰，使東北亞不可能挑戰美國。三是把澳洲、加拿大更緊密地綑綁在美國的戰爭機器與霸權之內。若北京因此先啟戰事，俄羅斯便是先例。而在烏克蘭戰爭後若台海開戰，美國更少了中俄聯盟的顧忌，兩國都自顧不暇，更可發動國際力量同時對付中俄，也大有理由推行戰時經濟，斷絕中俄的國際經濟連接。

美國的公式是：戰場內，以代理人作戰；戰場外，立體式的全面攻擊由美國發動。如二次大戰的模式，美國參戰前是供應日德戰爭的物資，讓日德戰勝，也讓英法等消耗殆盡；參戰後則是全面制裁。烏克蘭之戰與正在醞釀的台海之戰，也是驅趕盟國上戰場，讓它們與敵人一起在戰場上消耗掉，美國便可檢便宜，一統天下。

美國要求的是戰爭，但站在背後推動，不下戰場。俄羅斯失誤在前，中國會衝動地應美國的誘使，對台獨開戰嗎？對付台獨，圍而不攻是上策，美國挑釁也可用嚴厲的反制反壓，如用艦機趕走美艦機，不怕有個別的衝突。美國緊迫，中國便步步反壓，迫使美國既不敢開戰，也不知怎樣回應，徒失國內和國際的支持，陷於無法解脫的困境。

中國不需要與美國開戰，統一台灣不用武統，只要步步反制，迫使美國放棄，台獨自必退縮。這就是中國常說的定力。