現在離台灣「大選」不遠，在民進黨、蔡英文當局「倚美謀獨」、引狼入室，美國以台灣為棋子準備軍事介入阻止大陸武統台灣的嚴峻形勢下，「美國在台協會」換將，主席莫健本月20日退休，白宮國家安全委員會中國與台灣事務資深主任羅森伯格接任。羅森伯格來頭不小，她曾擔任時任美國副國務卿布林肯的幕僚長、資深顧問、白宮國安會中國與朝鮮事務主任，她還是2016年美國總統大選時民主黨候選人希拉妮的外交政策顧問。

「美國在台協會」表示，羅森伯格將肩負兩大重要任務，一是重點與台灣2024年「總統選舉候選人」保持溝通，她還將參加有關台灣的政策層面討論，將代表拜登政府，並在美國與台灣的代表會面。以此觀之，羅森伯格儼然成了代表美國、代表拜登的「駐台大使」！這是把「美台邦交」再推近一步，把美國試圖分裂中國的「一中一台」政策再推進一步。

英國媒體認為，羅森伯格將採取比前兩任主席更「親力親為」的方式處理對台關係，華府任命她，是深思熟慮的策略。英媒還說，羅森伯格不會在台灣大選中偏袒任何人，而是交流美方的看法。這話的意思是，羅森伯格對台灣競逐「大位」候選人將「一視同仁」的提出要求，要按照美國的看法參選，獲勝後要按照美國的要求辦事。以美國對台灣的全面掌控，對民進黨、國民黨和任何政治勢力的掌控，是完全可以做到這些的，用不着「偏袒」甚麼人。事實上，台灣政壇和政治人物早已清一色「親美」、「跪美」，而美國對台灣地區領導人、執政當局的要求和看法是甚麼呢？當然就是讓台灣成為美國「以台制華」的棋子乃至炮灰！

這就有了羅森伯格另一個工作重點——接觸台灣防務部門，減少台灣對美國推動加強不對稱防禦戰略的阻力。這一戰略側重使用地雷、防空、反艦導彈、巷戰，盡可能避免美軍參戰，不惜把台灣打成焦土，美國又發戰爭財也。