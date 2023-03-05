澳洲一家反華智庫最近發布研究報告，指中國在44項最關鍵和新興技術中，多達37項「驚人領先於全球」，包括國防、太空、機器人、能源、環境、生物技術和人工智能等領域。中國在關鍵技術方面比以前外界認知的更先進，在某些領域，世界排名前十的研究機構都在中國。該智庫一向以「反華急先鋒」著稱，經費主要來自澳洲政府及其他西方政府，美國國務院更是海外經費的最大來源，可見其炮製的報告絕不是為了「唱好中國」，而是為了渲染「中國威脅」，敦促美西方加大科研投資，同時加緊對中國科技封鎖。

不管怎麼說，該報告的確反映了一個事實，中國科技實力厚積薄發，正從量的積累邁向質的飛躍。在世界知識產權組織發布的全球創新指數排名中，中國從2013年的35位持續上升至2021年的12位，已經超越日本和以色列等發達經濟體，這也正是導致老美愈來愈焦慮和狂躁的主要原因。這些年他們不擇手段遏制打壓，無非想阻止中國發展，結果如何？中國照樣向前發展，照樣取得一個又一個突破。

正如微軟創辦人比爾‧蓋茨指出，美國無法永遠成功阻止中國擁有強大的晶片。「我們迫使他們花費時間和成本自行研製晶片，5到10年後他們就毋須接濟。我們原本可以向他們賣晶片，現已無法成行。」還是作為商人的比爾‧蓋茨看得通透，比華府那班既短視又狹隘的政客高明得多，他們今天搞科技封鎖限制晶片售華，明天就會知道自己是多麼愚蠢。

不必等到明天，今天美國已開始付出代價。最近美國晶片價格急跌九成，但是依然賣不動，相關企業無不叫苦連天。西方媒體歸咎於結構性供給過剩，其實真正的原因是中國企業不買或少買。畢竟中國是全球最大晶片市場，隨着國產晶片產量不斷提高，進口需求自然不斷下降，等到中國徹底實現自給自足的時候，那才是美國晶片企業的末日。套用一句網絡流行語：今天你對我愛搭不理，明天我讓你高攀不起。

說到這裏，不禁又想起毛澤東名言：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。」新中國成立以來，就是在美西方不停封鎖圍堵之下發展壯大，一切從無到有、從小到大、從弱到強。老美不長記性，至今依然以過去那一招對付中國，不碰得灰頭土臉才怪。