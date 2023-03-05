這些年，中國全面崛起，由經濟到實業，由科技到軍事，皆處於領導地位。美國作為長年世界第一霸主，對此自是惴惴不安，千方百計打擊中國。奈何連個天都不幫美利堅，911事件令美國陷於長期反恐戰，無形中為中國送上關鍵十年，如今美國回頭再要遏制中國，談何容易？

終於，美國等到了俄烏之戰。美國急欲借助這場代理人之戰拖垮俄羅斯，同時消耗歐洲，一石二鳥，之後便可集中全力打壓中國。可惜理想很豐滿，現實很骨感，這場仗一打一年，至今難分難解，俄羅斯不但沒有被擊垮，歐洲經濟卻率先「陣亡」，能源糧食短缺、通脹高企，俱令歐洲盟友看清楚美國的真正用意。中國則趁機大搞合縱連環，廣結善緣，尤其與中東國家愈走愈近，同俄羅斯合作上不封頂，同時藉着經濟誘因破解美國與歐洲的圍堵。繼德國之後，法國領導人亦即將訪華，加上意大利和歐盟亦有意改善對華關係，美國與歐洲的同盟關係，再也不如過往無法撬動、固若金湯。

一計不成又生一計。最近白宮高層頻頻放話，不是說有證據顯示中國欲向俄羅斯提供大殺傷力武器，就是聲稱俄國向中國交付大批核燃料，讓中國擴充核武庫，到底有何實質證據則不了了之。無非想將中國拖入俄烏戰爭，將中國與俄羅斯綑綁，塑造成恍若二戰時期的邪惡核心。問題是，今時今日資訊透明，各國自有判斷，除了日本、加拿大這些傻不楞登的美國附庸，還有國家會這麼輕易相信美國嗎？

中國近期高調闡明對俄烏戰爭的12點勸和促談立場，並發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告，就是要跟美國亮明底牌，並向全世界擺正立場。誰才是霸凌別國、阻止和平的戰爭推手，寫在牆上。