據說，早前美國總統拜登在人前漏了口風，說白宮有「毀滅台灣計劃」。這則消息真確與否，言人人殊，但是寶島的民調顯示，有約85%受訪者認為拜登的講法屬實，而且毀滅台灣的行動已經開展。

人們對拜登評價不一，但此君有一樣優點，就是在有意無意間，往往願意吐露出真說話。去年，拜老頭就曾脫口而出，說美國有能力炸毀北溪天然氣管道。當時，很多人對他的言論不以為意，沒料到去年9月，連接俄羅斯與部分歐洲國家的北溪管道果然先後被毀，白宮事後還想嫁禍予俄國。最近，美國著名記者赫什經明查暗訪後得出結論，指炸毀北溪管道的勾當，是華盛頓政府一手操持的。

拜登果然「說話算話」，如今又作驚人語，說有計劃要毀滅台灣。寶島的民眾不笨，接收到這個危險信號之後，自然認真看待，現在已有超過八成人，相信拜老頭所言非虛，因此近期台島掀起了濃烈的疑美風，愈來愈多受訪者認為美國人不值得信賴。

台灣最值錢的企業是台積電，能夠生產出全球數量最多的優質晶片。早前華府卻一聲令下，要求台積電將一系列的高階技術移植到美國，過程中既要人才，亦要設備。初期說好只取走該公司5納米晶片的製造技術，後來又提升到3納米，可謂欲壑難填，予取予攜。在美國強權的壓榨下，台灣人只能啞忍，待頭上的明珠被摘走之後，寶島的剩餘價值就只是用來對付中國大陸了。毀滅台灣的具體計劃是甚麼，拜登沒有明言，但如果能夠挑起兩岸戰爭，用犧牲台灣來換取拖慢中國大陸的經濟發展10年，這樣的鬼主意，相信美國人是很樂意去實踐的。