港府日前政策急轉彎，上一刻還在說口罩令會再延長14天至本月8日，下一刻卻宣布取消口罩令，被不少市民批評五時花六時變，看着澳門的尾燈來施政。政府將是否佩戴口罩的選擇權交回市民及旅客，做法正確，但坊間有人對於有市民仍選擇佩戴口罩胡亂批評，則凸顯了愚昧無知。

迄今聽過最卑劣的說法，莫過於一位已走佬英國、曾在當地染疫的「十九才子」越洋主持電台節目時說：「乜你哋依家終於唔使紮腳呀？乜原來有人唔願意剪辮、唔願意放腳呀？幾趣致啊！」此外，做時事評論「過於簡單，有時天真」的過氣新聞小花在臉書發貼：「唔明點解仲成街人戴口罩。」這些人為甚麼不好好觀察和使用腦袋呢？

請搞清楚取消口罩令並非等於人類已經戰勝新冠，不要傻兮兮的以為病毒已經離你而去，以為如今的香港就像當年世界衞生組織宣布解除因沙士而對香港發出的旅遊警告，時任財政司司長梁錦松到蘭桂坊請飲酒般，各界可盡情大解放。睜大眼睛看看，醫生、護士、院舍及食肆職員一向「留辮和紮腳」，正如羅蘭姐在宣傳片中說：「呢個新冠病毒無聲、無色、無味，你唔知佢幾時會嚟到你屋企。」一眾「陽過、陽康」被腦霧籠罩，不知自己隨時仍有一定傳染力，只知忘形除罩大噴口水，又怎會明白「久陰真驚未陽人」不想成為「陽咗士」，經歷喉嚨爆痛、身體受苦之餘，現在才來戇居染疫，實不相瞞，連申請病假也比之前蝕章。

凡有觀察力的，對於香港有人兩手揈揈，咳嗽或噴嚏偏不掩口鼻必不感陌生。疫情前，筆者乘搭公共交通必戴上口罩，因曾目擊有乘客像狗一樣不掩口鼻連打數個噴嚏，出聲勸喻，他竟跟友人說：「挑，唔使理佢。」窮山惡水出刁民，港燦豈能明白事理。