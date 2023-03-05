港府日前公布將大灣區青年就業計劃恒常化。隨着中央大力推進粵港澳大灣區建設，支持香港融入國家發展大局，大灣區發展機遇湧現，港府已推出包含上述計劃等多項措施，鼓勵本港青年回內地就業、就學，然而措施需有良好配套支援，才能惠及更多青年。

大灣區青年就業計劃是促進青年發展的一項重要措施，港府前年推出試行計劃，參與計劃的企業需以不低於18,000元月薪聘請合資格青年，並派駐到大灣區內地城市工作及接受在職培訓，政府會向企業提供每人每月10,000元津貼，為期最長18個月。計劃推出後，政府錄得400多間企業提供約3,500個涵蓋不同行業的職位空缺，並接獲逾兩萬份求職申請，有研究指近70%參與者願意留在當地發展。

有關計劃反響良好，不少青年雖然躍躍欲試，但他們對需熟習陌生環境而心存疑慮。就此，政府提出優化方案，包括成立專隊推展計劃；盡早提供有關實用資訊；跟進受聘者的就業情況等。事實上，大部分青年的人生及社會經驗尚淺，有所擔憂不無道理，政府須切實落實優化方案並推出更多針對性的支援。另一方面，參與計劃的企業須在香港及內地均有業務，且若香港分部規模太小，便無法參與計劃。政府可在做好監察的前提下放寬門檻，邀請僅有內地業務的企業加入，以增加職位空缺的潛在供應量，並加強職位種類的多元性。

青年是社會長遠發展的動力，必須培育其成為愛國愛港、具世界視野和正向思維的新一代。期望政府進一步完善計劃的配套支援，並加強與大灣區城市的合作，將大灣區變成更多港青實現理想的舞台，讓他們放眼祖國，擁抱大灣區機遇。