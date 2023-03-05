本屆政府去年10月發表首份《施政報告》，提出租酒店設青年宿舍計劃，卻不敵疫情結束後的市場經濟規律，目前可能因只得一間微型酒店問津而令該項計劃胎死腹中。對此，必須對臨急抱佛腳的青年宿舍計劃出師未捷身先死講句「好彩」！慶幸10億元市民血汗未因港府搞「政績工程」而倒落鹹水海，何況此計劃被幫扶的目標對象即青年們嘲笑。

倘若港府真是有心和用心幫助有住屋困難而又肯拚搏的青年，何不認真研究4項改革措施：首先，檢討和調整富戶政策與家居安老政策的自相矛盾，立即停止用刪除戶籍的仇富做法，逼在職青年離開公屋。公屋的青年富了，何患之有？青年若真富，可惠澤全家，豈不是德政嗎？何況，老有所養、老有所依，何樂而不為？

其次，對於非公屋的青年，有居住的困難求助，應予實名登記調查統計，因應每人的困難原因，分門別類，因難施援，因情施助，不應一刀切提供酒店級的居停設施。此舉只是「養懶身」，寵壞青年的懷柔手段而已，對有志青年激勵其上進奮鬥心沒裨益。

再者，對於緊急需要解決居住困難的青年求助者，可立即起用那些在市區或近市區、疫後停用的隔離房舍進行安置，既減浪費，又環保，更慳公帑，一舉數得，何需再浪費10億元租酒店？

最後，即時起用未作任何用途並已空置多年的校舍、政府辦公大廈或公務員宿舍樓宇，經基本修繕後改作青年宿舍。一舉數得，何樂而不為？例如小西灣邨籃球場下閒置的大面積小學活動室，便已養老鼠和曱甴20多年了，足證港官是「大嘥鬼」。

好彩10億元青年宿舍計劃即將無疾而終，否則5年之後，還不知要再浪費幾多個10億元了。