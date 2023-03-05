天下本無事，美國實擾之！美國最愛撩是鬥非，白宮發表《國家網絡安全戰略》，點名中國、俄羅斯、伊朗、北韓係「惡意行為者」，積極利用先進網絡能力，追求與美國利益及國際準則背道而馳嘅目標，無視網絡空間嘅法治與人權，威脅美國國家安全及經濟繁榮。另一邊廂，日美澳印「四方安全對話」喺印度新德里舉行外長會談，會後聲明不點名譴責俄羅斯威脅喺烏克蘭戰事中使用核武，批評做法不可接受；聲明又反對任何加劇南海局勢嘅單邊行動，非常關注喺有主權爭議領土嘅軍事化行為。

講來講去，只要稍為留心吓世界局勢之所以長期動盪不安，幾乎全因為美國到處煽風點火，再唔係就係推波助瀾，唯恐天下不亂！

各位，講到網絡安全，好心美國出少句聲冇人話佢啞！大家只要一撳搜尋引擎，打「美國竊聽事件」，一匹布咁長嘅美國竊聽醜聞、間諜逸事就會水蛇春咁長彈出嚟！2012至2014年期間，丹麥情報局曾幫助美國國家安全局竊聽監視包括時任德國總理默克爾喺任內嘅歐洲政客通話。美國國民都頂自己國家嘅劣行唔順，喺2013年10月26日，美國「停止監視我們」聯盟發起示威活動，要求美國政府停止監聽。美國依家又話「視中國為最大威脅」，賊喊捉賊，無過於此！

至於所謂「惡意行為者」，美國更是表表者；講真，美國認第二，豈有人敢認第一？呢，最近美國資深記者赫什便抽絲剝繭指控北溪天然氣管道去年9月爆炸，導致氣體洩漏，幕後黑手就係美國！85歲嘅赫什曾奪普立茲獎，佢經常揭發美軍惡行，最轟動係1969年披露美軍於越戰時屠殺平民！所以話，當美國指其他國家係「惡意行為者」，一隻手指話人，4隻手指係指控自己！