美國哲學家約翰‧羅爾斯在《正義論》中提出：「正義即公平。」在現實社會中，甚麼是公平呢？將所有人的錢平均分了吧，但這種結果上的絕對公平看來也不太可行。那麼，機會上的公平，令所有人在一個相對公平的起跑線上競爭，幫扶弱勢，本質是去補償自然放任狀態下的不平等。日前有智庫就這個課題公布研究和倡議。

要扶持的弱勢群體有很多種，殘疾人士、被無良僱主剝削的打工仔，也包括被壟斷資本打壓下經營困難的中小微企。如何扶持中小微企，是新時期下讓香港破除利益固化藩籬、釋放創造力和發展活力、從根本上解決貧富懸殊的重要課題。哪些中小企需要幫？如何幫？要達致甚麼效果？都需要一套有為政府、有效市場的政策。

首先，現在香港對中小企的定義非常粗疏，只計僱用人數，不考慮其他因素，例如我曾參觀過一間商廈發展商，每年投資項目資金以數十億元計，但全公司直接僱用的員工不足50人，在政府的定義中也算是中小企！粗疏的定義導致支援不到位和政策錯配。雖然過去全球對企業分析都是基於僱員人數，但時移世易，面對經營模式和勞資關係組成方式愈趨改變下，已無法一本通書睇到老。

實踐證明，香港的競爭法是無牙老虎，對壟斷資本基本無能為力。以《經濟學人》的研究作參考，富豪們的財富高出香港GDP總值逾兩成；資本集中度高達89%，對比2014年的80%不降反升。資本無序擴張，透過濫用市場優勢，尋租經濟，扼殺中小企的發展空間，香港淪為一個裙帶資本主義社會。國家於2021年對《反壟斷法》作出修訂，香港亦應作出跟進參考，改革《競爭條例》，包括擴大競委會的調查權力，增加防止垂直壟斷的條款等，創造更公平的競爭環境。

要對中小企做到精準扶持，智庫建議成立「中小企發展局」，推動一系列政策，包括立法保障和促進中小企發展，利用公共採購政策為中小企開拓市場，對中小企實行保護政策，制訂中小企的發展藍圖，對高利潤的大型企業開徵特別稅項，當中部分以專款專用方式支持中小企，以達致平衡市場。

同時，在政府採購方面，應起一個市場示範作用，可參考多國的做法，向世貿提出就《政府採購協定》為中小企設立豁免機制，讓政府可以優先採購本地中小企的產品和服務。亦可透過成立「第三部門」負責採購，以規避《政府採購協定》的限制。在推行「中小企優先」政策的同時，亦要加入ESG（環境、社會、治理）元素，在招標過程中成立社會價值採購委員會，加入工會、志願組織和中小企代表，誘導中小企轉向「願景導向企業」，令政府採購不再是單純的服務委託，更要體現社會公平的政策工具，有利中小企發展，亦能讓打工仔分享經濟成果。