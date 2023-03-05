世界視線：法德能源尋發展　歐盟參詳以追隨

歐盟並沒有規範成員國能源生產方式的分配比例，成員國要各自作出規劃。在日本福島核電廠事故之後，法國就維持核子發電，相反，德國則棄核發展綠色能源。

在核子發電方面，法國上議院批准加建6至14座核子發電廠，並將核子發電提高到總能源消耗的50%，原因除了如制裁俄羅斯帶來天然氣及石油供應短缺的危機，另一個是法國綠色能源還未能高度發展，法國只會在能源危機解決後，才逐步提升可再生能源。特別是法國近年在核電生產研究方面進步非凡，由大到小的核發電設施的研究均非常成功，是用電供應穩定、生產及就業的好保障。

至於德國，目前45%發電機依賴褐煤及天然氣，43.9%靠再生能源，只有6%靠核能。法國則只有8.6%發電靠化石燃料，24.5%靠再生能源，近七成靠核能。

雖然俄烏戰爭使德國目前供電緊張，要把原先計劃2022年12月關閉的核電廠延長運作，但估計還是會逐漸關閉核電設施，目前甚至在群眾反對下還加大褐煤發電。

法、德兩國雖然分別發展核能及綠色能源，但其穩定性都未能克服，當陽光不強、風力不足或核電廠維修，特別是電力冬天需求極高，生產就會出現供不應求，風力及太陽能發電也無法儲存。由於德國還一直購買法國核電以維持充足供應，有能源專家就諷刺德國只能在陽光普照的日子才容許法國維修核電設施。

如果大家看清楚上面的數字，明顯德國還很大程度依賴化石能源，而且無論法國或德國家庭，一般取暖還是高度依賴煤及石油，要改變成電力供暖的花費很龐大。

在資金營運方面，風力及太陽能發電多依賴民間資金，設施生產出的電力還可轉售，政府的責任在於收購及再分配。不過，即使德國，如今也有風力及太陽能發電生產上需要進口中國平價機件，有政客擔心發展上依賴中國的供應鏈。而法國在加大發展核能建廠方面，還有核廢料的處理，也已經由以往封裝丟在海洋，到如今合理地在地底埋藏，兩方面都由於技術複雜及投資龐大，完全要依賴國家的主導。

看來，法國在2050年、德國在2045年要實現碳中和，都會遇到極大的考驗。但兩國的努力及合作，正是各歐盟成員國的發展參考。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻