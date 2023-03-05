功夫茶：環保政策欠宣傳　畀多三蚊都唔想

佛曰：一滴水看世界。簡言之，一滴水喺陽光照耀下，晶瑩剔透猶如明鏡，可鑑人，亦可自照。呢嗱！功夫茶就覺得一個「垃圾徵費」可以睇到港產官僚推行環保政策何等失敗！喂，大哥，呢個垃圾徵費大大話話醞釀咗十多年，草案迨至2021年8月喺立法會三讀通過，政府原計劃喺今年底推行有關計劃，誰知指定垃圾袋因標價高於預期又叫停招標，又要重新再招標，一波三折，確係蹉跎歲月！

政府推行環保政策，一係事前準備工夫不足，流於粗疏而令推行時諸多阻滯；一係事後推行唔嗲唔吊，印印腳等人約咁款；市民一舊雲，都唔知當局葫蘆裏賣甚麼藥！你話咁樣搞環保，市民有乜可能知道「環境保護，人人守護」吖！乜嘢低碳生活、為春天上色，全都係廢噏，不折不扣係「港人自講」！

政府依然希望喺今年實行垃圾徵費及提前管制即棄外賣餐具。各位，政府嘅政策又有幾多市民知呢？有團體尋日發表「垃圾徵費及管制即棄膠餐具問卷調查」，發現45%嘅受訪者並不了解今年下半年實施嘅垃圾徵費，甚至可能心裏會有一個謎：乜世界，連丟垃圾都要畀錢！妖！乜原來政府真係窮得咁交關？難怪派5,000個大洋消費券都牙痛成咁咯！一味話要「睇餸食飯」，唓！睇電視送飯都得啫！

呢！只得37%受訪者表示了解第4季實施嘅首階段管制即棄膠餐具；而按現時每月垃圾量，僅得29%嘅受訪者只願意每月每人為垃圾徵費付出最多3蚊雞，其次有27%及21%受訪者願意付最多3.1至5元及5.1至7元，即係話，有啲只肯每日畀一毛錢，頂多也不過兩毛錢，任你點計，都係屬於非常低嘅水平，反映市民根本就唔願意為垃圾徵費。喺呢方面，政府顯然欠缺宣傳，又冇清晰講明製造愈多垃圾，用唔同嘅袋收費自然唔同，想畀少啲徵費，就係要唔好製造咁多垃圾！

事實上，好多嘢並非講過一次甚至幾次，市民就會入腦，如果係，啲名牌衣着、食品、飲品或連鎖快餐店就唔使成日賣廣告，仲要搵啲大牌明星當起姐仔做代言人喇！更何況市民又唔係政府肚裏條蛔蟲，知鬼你想點為垃圾徵費咩！

嗱！團體又表示，只有25%受訪者了解2025年管制即棄膠外賣盒，而有79%受訪者於一星期內都使用即棄外賣盒，即每人每星期平均使用8個即棄外賣盒。呢方面政府更加要多加宣傳，推動源頭減廢及回收重用；鼓勵市民多自備杯子裝咖啡及奶茶，自備食物盒買外賣；同時推動及鼓勵食肆給予自備餐具嘅顧客一點優惠，如打個九折或少收一至兩蚊雞略表減塑心意！