正論：簡約公屋埋火患　消防安全豈兒戲

本港日前發生驚天四級大火，摩天大樓轉眼燒成廢墟，正當大家驚訝於地盤消防安全不設防之際，另一個更大的火警隱患很快又告「殺埋身」。簡約公屋不僅啟德選址有爭議，屯門小欖樂安排的選址問題更大。本報揭發，上址與化學油庫極之貼近，附近不僅屋苑林立，消防通道更只有窄窄一條，一旦發生火警甚至大爆炸，後果不堪設想。

簡約公屋的選址可謂一石激起千重浪，啟德地王的爭議剛剛才被高官以大石壓死蟹的方式強壓下來，原以為可以順利興建，詎料本報又收到屯門小欖樂安排一帶屋苑的居民反映，指有關選址與香港石油化學公司相距僅50米，化學油庫主要儲存原料苯乙烯及白礦油，要是不幸發生火警和爆炸，波及面極大。

本報記者到該處實地視察，發現擬興建簡約公屋的地段目前停放多輛政府工程車，部分地段則空置，與化學油庫的確極為接近，附近則被5個豪宅級屋苑圍繞。出入通道主要靠一條青發街，闊約20米。有居民坦言，前年該空置地段曾闢作跳蚤市場，怎料發生火警，正因為青發街路面太窄，多輛消防車無法同時進出，結果引致塞車，令灌救時間長達6小時。

現時5個屋苑約有共700伙，伙數是樂安排選址約七分之一，居民擔心最多可容納逾13,000人居住的簡約公屋入伙後，消防通道擠塞情況更加嚴重，一旦發生火警必然難於疏散，死傷枕藉，為此感到惶恐不安。

居民的擔憂絕非杞人憂天。這些年，多麼匪夷所思的事情都會在香港發生，何況意外意外，就是意料之外，別說一般火警，即使是化學油庫爆炸亦非不可能。最令人質疑的是，港府推出簡約公屋思慮不周，儘管出發點是為了幫助劏房戶脫離不適切居所，用心良苦，但不能否認，很大程度是為了完成中央指派的解決房屋問題「硬任務」而匆匆上馬。正因為一切急就章，加上港產官僚慣性只知閉門造車，從來沒有設身處地思考過，更無想清楚實際操作將會如何，自是引發諸多亂象與民怨。

必須指出，解決房屋問題，不止是興建一些容身之所便足夠，更要有完善規劃。一個小社區一下子多了逾萬人口居住，交通是否能夠負荷、民生所需是否足夠和便利等等，統統都是大問題。消防設施更是重中之重，從一次又一次驚心動魄的沖天大火所見，消防設施不足、逃生通道不夠，絕對足以引發極為嚴重傷亡。日前的尖沙咀地盤四級大火，高樓大廈燒剩支幹，怵目驚心，教訓近在眼前，居民惶恐豈是無因？

香港許多問題，歸根究柢都是人的問題。可以看見，官僚不是議而不決、決而不行，就是推行政策過於倉卒，每次都是拍腦袋決定、拍胸脯保證、拍大腿後悔。所謂船到江心補漏遲，港府後知後覺，未能防患未然，直到出了事才去亡羊補牢，豈非太遲？總而言之，消防安全豈同兒戲，居民的不安必須理解並提出措施補救，絕對不能抱着僥倖心理輕忽視之！