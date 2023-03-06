娛圈單打：認愛旋即爆性侵　患難方可見情真

遭網民戲稱「万刀甲」的方力申自與鄧麗欣分手後緋聞不絕，惟一直沒有安定下來，直到日前被本報獨家踢爆終於脫離王老五之列，認愛「翻版馮盈盈」葉萱（Maple）。Maple眼大大五官清秀兼具藝術才華，跟小方十分匹配。然而認愛不久，女友旋即被揭曾遭邪教教主性侵，引來嘩然。

話說一個關於南韓邪教的節目，入面的受害者外貌與Maple十分相似，節目更公開一段34秒錄音，教主鄭明析在性侵受害者時說過的變態說話，包括「我們的秀晶屁股真大，你很舒服吧？」、「我好像高潮了50次」等，內容令人極度不安。疑似Maple說起慘痛經歷聲淚俱下，但仍堅強面對，獲觀眾大讚勇氣可嘉。

面對傳媒追訪，小方變成大方，直認女友就是節目中的受害人，一早已知性侵一事，並表示願意陪女友到南韓出庭應訊，患難見真情。不過，小方亦不諱言二人拍拖不久，本來想將戀情密冚，「紙包不住火」才坦白認愛。

正因為兩人拍拖時日尚短，女方發生了這次慘劇，私隱被大眾當成茶餘飯後討論話題，會否為這對有情人增添壓力，可想而知。更有口痕友大唱小方金曲：「完了吧，如無意外！」擺明並不睇好。

講真，Maple作為性侵受害者，能夠站出來面對公眾和上庭作證，殊非易事，內心必然經過一番不足為外人道的痛苦掙扎，勇敢態度值得全世界鼓掌。小方作為男友，給予支持和陪伴是應有之義。但願外界不要用異樣眼光看待，好讓這對有情人好好戀愛，風雨過後情更堅。