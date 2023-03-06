世界視線：德總理閃電訪美　商如何援烏抗中

德國總理紹爾茨突然訪問美國，沒有代表及記者團同行，也沒有事前通知傳媒界採訪，訪美與美國總統拜登會談一小時，會面後罕有地不安排記者招待會。在訪美前，紹爾茨於國會聲言會依烏克蘭需要提供支援，及就這方面會與美國「同步」。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則透露，會晤會商討美、德如何共同面對當前中國的挑戰。

政論界普遍認為紹爾茨今次訪美，就是要確定德、美如何可以同步；過去幾周，德、美就供應攻擊型重坦克給烏克蘭出現不協調，二人相信也會就國際安全及經濟狀況，連同與中國的關係一併商討。

不過，歐洲北約國一直強調歐美之間的合作，是要共同承擔擔子（burden sharing）及風險（risk sharing），紹爾茨此行明顯是要拜登政府一起分擔供應坦克，不能藉口豹2更適合而卸膊，就如德國政府強調歐洲也一樣供應烏克蘭防空武器系統，紹爾茨此行是示範德國可帶領歐盟有能力向美國施壓。此外，紹爾茨也示範代表歐盟在經濟領域要美國在《降低通脹法案》放寬對歐盟的限制，共同承擔經濟風險。

就停戰和談測試水溫

另外，美國政府最近聲言中國欲供應武器給俄羅斯，並警告中國會招來制裁，華府當然希望歐盟會加入，紹爾茨是去先了解情況，美國對中國的指控是否屬實，即使要聯手制裁，問題是歐盟和美國同樣與中國的經濟體系都有千絲萬縷的關係，歐盟當然要細心了解及衡量會否配合。

而最重要的問題，是俄烏戰爭如何才會走向和談，歐盟成員國政府比美國政府面對反對黨及民間力量在停戰和談的要求上，承受更大壓力。雖然法、德政府表面上表明是烏克蘭自作決定，他們根本不敢也不能要烏克蘭向俄羅斯割地求和，但也明白死硬支持烏克蘭達致收回頓巴斯及克里米亞的機會十分渺茫。

歐盟成員國都知道，和談與否是美國在操控，紹爾茨明顯是去華盛頓測試水溫，看甚麼時候美國會真有誠意及需要開展和談，特別是到美國大選期間，如果俄烏戰爭還未結束，拜登政府將面目無光，如何還會支持烏克蘭耗下去？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻