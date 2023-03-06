正論：亂駕駛害人害己　嚴監管的士司機

香港全面邁向復常，口罩令取消，連打擊旅客最後障礙也消除，旅業復興事關重大，當務之急做好配套，的士是旅客熱門選擇交通工具，人生路不熟，又想在有限時間暢遊香港，便會倚重的士，尤其是高消費旅客及商務客。然而本港的士服務質素參差，一直令人關注，濫收車資拒載固然時有所聞，駕駛態度及安全亦成為話柄，昨日又發生的士嚴重車禍，迎客不成隨時趕客！

昨日下午一輛載客的士在炮台山道落斜時失控，高速衝落英皇道，接連撞飛3名途人，3名傷者其中兩人傷重昏迷。途經車輛的車Cam拍下肇事經過，加上現場行車路上並無留下煞車痕，矛頭直指84歲司機，涉危駕被捕。近年的士嚴重車禍頻生，尤其是涉及高齡司機，上月葵涌66歲的士司機涉嫌危險駕駛，越線撼撞導致42歲電單車司機死亡；本年初1名87歲司機9日內3度失事，其中兩宗更涉及危險駕駛被控，被視為馬路炸彈，不無原因。

香港沒有限制司機歲數，同樣地的士司機亦不限年齡，當局靠《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）（《規例》）把關，規定70歲或以上的人士，在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有醫生證明健康狀況宜於駕駛。職業司機門檻是否需要加高，一直成為社會議題，一般駕駛者未必日日為生計駕車，的士司機卻要搶生意，時間就是金錢，究竟80多歲長者是否適宜擔任的士司機，當局未有特別措施去保障，等到出事時大興問罪之師，人命傷亡沒法賠償。

當然，年輕的士司機亦有機會闖禍，只是近年入行年輕人較少，整個行業青黃不接，年長司機可說是支撐行業，其健康狀況特別引人關注。其實，無論任何年齡，的士司機對乘客對馬路使用者都有責任，必須「小心駛得萬年船」，交通意外一宗也嫌多。社會對的士司機質素及服務一直關注，例如不少司機同時使用多部手機接客，險象環生。除了駕駛態度，亦不滿濫收車資包括兜路及不按錶收費，而且「揀客」拒絕載客情況普遍，經常引起爭執，當中不乏受害者為遊客。

的士業像其他行業同樣受到3年疫情影響，又面對非法載客取酬蠶食生意，司機收入大減，加上油價上升，為了幫補收入，申請加價次數較前頻密，市民反應是不滿加價又沒有改善服務。政府在這方面僅靠幾條法例制約，監管明顯不足。的士服務參差是老生常談，當局多年來未能有系統有效監管，提出的士車隊管理制度，只聞樓梯響，整個行業多年來沒有長足進步，與其說被非法載客趕絕，倒不如說是未能與時並進，面臨被時代捨棄。

香港復常，一環扣一環，斷氣多時的旅遊業，終於有機會還魂，然而也代表了，若果行業依然沒有起色，再不能以疫情或防疫措施來做藉口，便要檢討旅客為何卻步，自己有沒有做好分內事。再多幾宗的士車禍或劏客糾紛，對香港作為旅遊勝地形象有很大損害，旅客一肚子氣，又怎去宣傳「開心香港」？