功夫茶：冧燈跌殼塌天花　設備保養實太差

正所謂︰「事不過三。」第一次姑且當作無心之失，第二次勉勉強強仲可以容忍，之但係類似事故接連發生三次，就真係太荒謬，絕不能接受。呢嗱！繼日前聯合醫院發生冧手術燈事故，同埋屯門醫院發生病人扶抱吊機路軌「甩殼」之後，青山醫院又被踢爆曾經有病房嘅天花石屎塌下，醫管局仲要等到有傳媒查詢，先肯證實事件，大家話係咪離譜先？

是咁的︰話說早前有匿名網民向社交媒體一個專頁投稿，提供嘅圖片顯示，喺青山醫院某間病房入面，有假天花連石屎塌下，直擊病床嘅枕頭位置。從網上圖片可見，石屎嘅面積差不多有半個枕頭咁大，好在當時冇病患瞓喺病床，唔係就肯定「中頭獎」，後果不堪設想！發生咗事故，醫管局好應該即時展開調查同檢討，並向公眾交代事故原因同經過，該追究嘅追究，應改善就改善，錯就要認，而唔係遮遮掩掩啦！

殊不知，明明喺去年11月發生，醫管局卻一直唔主動公布事件，直到網民爆料、傳媒查詢之後，局方先承認發生過事故。嗱！局方仲好詳細咁解釋，話經過樓宇勘察顧問全面勘察，推斷喺事發病房對上樓層有喉管曾經出現滲漏，導致石屎鬆脫掉落，而維修承辦商亦已於去年12月初完成維修，仲要妥善勘察涉事醫院嘅其他地點，處理埋其他潛在風險。照局方說法，可以做嘅善後工作統統做晒，何解唔公布呢？唔通發生咁大件事，公眾連知情嘅權利都冇？

局方嘅做法難免令人懷疑，假如唔係有網民揭發，經傳媒求證，當局根本唔會主動公布事件！咁係咪意味着，上述嘅冧手術燈、病人扶抱吊機路軌「甩殼」，同埋病房塌天花事故，查實只係冰山一角，咁啱有人揭發、有人目擊，當局先「被迫」公布事件；假如冇人發現，就抱住「多一事不如少一事」嘅心態，遮得就遮呢？

醫院係救死扶傷嘅重地，市民對於醫院質素普遍期望高；質素唔單止講緊醫生嘅醫術，仲有醫院嘅硬件設備！家吓接連有公立醫院發生事故，啲設備原來甩皮甩骨，先唔講「無氈無扇、神仙難變」，啲設備用唔到，醫生醫術再高明都冇用；淨係「乜都跌得落嚟」呢一點，病患求診隨時小病變重傷，救人變殺人，想叫市民唔擔心都難啦！唔通要病人求診時戴定頭盔，以免「中頭獎」咩！

話說當局仲預告下月將派團隊到英國「搶人才」，希望吸引在英嘅港籍學生回流，紓緩現時嘅醫護荒喎。搶鬼咩！睇見醫院事故頻生，工作壓力又大，咁嘅工作環境，救唔到人事小，容乜易又唔知跌乜落嚟，自己條命都冇埋，仲邊有人肯回流呢？局方不如做好公院管理，改善硬件配套，自然就吸引到人才赴港啦！