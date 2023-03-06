中國對付美國的挑釁，應是步步緊迫，不容它有空間與時間。美國以至北約、日本的艦機前來挑釁，中國要強硬地把它們趕出中國的領空領海之外，包括台灣領域。驅趕不是用武，而是肢體式衝撞，看誰膽子更大，寧願製造個別衝突事件，也不讓美國等將進逼中國變成常態。即使出現事件，中國是堅持國家主權，守衞領土，表明是不會讓步的，不惜軍兵犧牲。

中國不先開一槍，只是衝撞，美國等便沒有藉口啟動戰火，也難責怪中國，卻可製造出美國等的公關麻煩：怎樣解釋？怎樣應對？不了了之則是自甘受辱，也導致它們國內媒體輿論的責怪，反對黨的質疑。中國只是堅持一個立場，不變應萬變，來犯者便強硬驅趕。這樣下來，北約歐洲成員不敢遠來，日本、澳洲也要避忌，美國則進亦難、退亦難。此舉也同時告知台獨分子中國的堅決，告知台灣民眾，北京不會在美國強權下讓步，美國與台獨不可恃；亦告知內地民眾，政府是如何不惜一切地維護國家主權與領土。

台海如此，南海亦可如此。國際航道是自由開放，但不能進侵中國在南海的領域。有爭議的東盟各國可坐下來談判，但不容先動手；談判後可商議共同開發制訂協議，中國可稍作讓步，以求共商共建共用。但如果北約的海軍艦艇從千里之外而來，不懷好意，中國必在南海境內嚴密監視跟蹤，不讓其如殖民主義時代那樣耀武揚威。

中國對付美國，更可進一步以攻為守。一是不承認美國針對中國而設的第一島鏈防線，中國戰機戰艦可進出有關的國際空域、航路，形成新的常態。中國不會如甲午戰爭時那樣，躲在港口，而是揚帆出海，展示中國海軍的實力，保家衞國的能力與決心。美國要在東北亞開展軍事演習，中國同樣可以，甚至可有實彈演習，也可夥同俄羅斯。

中國正建遠洋艦隊，遠征印度洋，亦應前往太平洋和大西洋，以親善態度訪問該等區內的友好國家。中國的海軍艦隻應可游弋加勒比海和太平洋的東岸，越過夏威夷，打破太平洋為美國軍事內海的概念。中國不向美國作軍事挑戰，但要告誡美國，中國有遠洋能力，有反擊美國本土的準備。人不犯我，我不犯人，美國在壓迫中國時，便要銘記，考慮由此可引出來的種種後果。