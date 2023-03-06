烏克蘭總統澤連斯基，愈來愈清楚中國對俄羅斯的影響力、對俄烏戰爭的影響力。美國《紐約時報》日前報道，澤連斯基數月來多次反覆嘗試與中國領導人對話不果，他今年1月派第一夫人奧廖娜出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會時，還向中國代表團遞交一封致中方領導人的信件，要求對話。

中方知道澤連斯基的「誠意和焦慮」，知道在這場牽動世界戰略格局演變風波中自己的地位和作用。於是，雖然沒有兩國領導人的「對話」安排，但中國不久前發表了政治解決烏克蘭危機的文件，提出了12條建議；按照中國的建議辦事，中烏元首是否「對話」，都能解決烏克蘭危機。不過，烏克蘭及美國根本不想按照中國方案解決危機，根本排斥中國方案。既然如此，澤連斯基的「對話」要求有何意義？有何必要？

與此同時，美國還「炮火密集」地猛轟中國要向俄羅斯提供「致命武器」，威脅中國要承擔嚴重後果云云。這時，澤連斯基又加把口警告中國軍援俄羅斯會「引發第三次世界大戰」。他說：「我真的很想相信，中國不會向俄羅斯提供武器，我正在盡一切努力防止這種情況發生。」澤連斯基是在說「反話」，意思是中國會向俄羅斯提供武器，他正在盡一切努力防止這種情況發生。澤連斯基當自己是誰？口氣不小呀！就這態度，還想和中國領導人「對話」？

中國對俄烏戰事的方針，一是政治解決，勸和促談；二是不會支持一方打另一方，不會捲入戰爭；三是中俄關係、怎麼合作，是中俄的事，不關他國的事，也不會針對第三方，任何國家無權指手畫腳、說三道四。澤連斯基先是向中國抹黑，無中生有地說中國會向俄羅斯提供武器，然後聲稱自己會防止這種情況發生，還厚着臉皮要和中國領導人對話，沒吃錯藥吧？其實，澤氏耍的這套，正是在配合美國打輿論戰，又求中國，又幫美國，十分可笑。