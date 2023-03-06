近期美國加緊挑釁中國，在台灣問題上接連出招，肆意踐踏中方紅線，「一中政策」名存實亡，只差還沒正式宣布台灣獨立。有人問，華盛頓政客是不是集體瘋了？是的，他們確實瘋了，否則不會如此反常、如此狂躁、如此不顧後果。與過去的虛張聲勢不同，這次他們似乎鐵了心要挑起戰爭，正如策動烏克蘭戰爭一樣。既然如此，中方就不能再停留於口頭反對和抗議，必須以實際行動回應，以戰止戰，雖戰可也。

作為世界唯一超級強國，美國最害怕的是整體國力被中國超越，從而失去霸權。所以，美國認為只有把中國拖入戰爭泥潭，才有可能阻止中國繼續發展。而台灣正是最趁手的棋子，現在不好好利用，再過幾年中國大陸進一步強大，台灣這枚棋子廢了，美國也就沒有機會了。明白這個道理，對老美最近的種種瘋狂舉動就不難理解，因為留給他們的時間已經不多。

君不見美國政客和軍方將領七嘴八舌，有人說大陸2025年攻台，有人說2027年動武，一個個以預言家自居，真可謂皇帝不急太監急。老美鼓譟台海戰爭，無非想渲染「中國威脅論」，一來為美軍增加軍費提供依據，二來為進一步介入台灣問題製造藉口。

當然，美國未必真的想與中國直接開戰，畢竟兩個核大國爆發戰爭，對雙方乃至全球都是無法想像的災難。何況在中國家門口開戰，美國根本沒有把握取勝。華盛頓的如意算盤是，將台灣變成第二個烏克蘭，再打一場代理人戰爭，以此消耗中國大陸。拜登早前無意中透露「毀滅台灣計劃」，與戰至最後一個烏克蘭人的陰謀如出一轍。但老美似乎忘記了，台灣不是烏克蘭，中國也不是俄羅斯，美國肆意玩火，隨時引火燒身。不信？不妨走着瞧。

中國人明白「知己知彼，百戰不殆」的道理，從來不打無把握之戰，一旦決定出手，必是全力以赴，石破天驚。從去年開始，解放軍戰機和軍艦繞台巡航已成常態，距離實戰只有半步之遙，如果美國繼續挑釁，比如眾議院議長麥卡錫竄訪台灣，大陸不妨將計就計提前動武，看看老美如何應對。有人擔心美國勢必聯同其他西方國家制裁中國，那就制裁好了，俄羅斯尚且不怕，中國又有何懼？反正這一天遲早要來，怕也沒有用，如果不收復台灣，民族復興從何談起！