美國愈來愈沒有大國國格、沒有大國自信，並非虛言。看其眾議院外交事務委員會煞有介事通過法案，授權美國總統拜登禁止TikTok等，所謂對國家安全構成威脅的應用程式在美國境內使用，已可見一斑。一個手機應用程式，竟然可以上升到國家安全層面，甚至有議員形容為「手機版間諜氣球」，真的太可笑。

事實上，下載FB、IG等社交平台應用程式，均會收集用戶手機內資料，它們甚至有大數據分析用戶喜好，再投其所好提供這類資訊和廣告。美國的軟件收集用戶私隱毫無問題，中國的軟件這樣做則變成滔天罪行，隨時令偌大一個美利堅合眾國土崩瓦解，脆弱至此，難怪遭中國外交部嘲為「太無自信」。講到竊密行為，美國才是箇中老手，數天光也數不完。單是斯諾登踢爆美國國家安全局的稜鏡計劃，揭發華府連盟友如德國時任總理默克爾也照樣監控，當知全球最強間諜除了美國，無人敢認第一。

當然，美國抹黑中國手段豈止「間諜」一瓣，海軍部長托羅早前承認，中國海軍比美國有優勢，因為具備更大規模的艦隊，造船能力也更強，但認為最大原因是中國使用「奴工」，令人失笑。很明顯，態度決定高度，美國人不管官階有多高、學識有多廣，眼光都同晚清時代中國人被賣豬仔到金山當奴工沒有分別。其實，美國經常掛在口邊的所謂新疆強迫勞動也是同一套路，競爭不過中國，便製造種種聳人聽聞的輿論，將白說成黑，旨在引起國際嘩然，一窩蜂加入打壓中國。

問題是，搗鬼有術也有效，然而有限。這些毫無證據的指控，初時或能蒙蔽某些人的耳目，但無法持久。中國用實力說事，美國則愈來愈無國格和自信，還如何號令天下？