美國要與中國脫鈎，不過是妄想奢談，現實中不可能實踐。近日不論是官方抑或民間，都有權威人士放言，指中美關係互相依存，一損俱損，想各走各路，是注定行不通的。

先是美國貿易代表戴琪開腔，說中美的經貿往來非常緊密，脫鈎不切實際，只能尋求更好的方式合作共存。遠的不說，美國是在2019年全面掀起對華貿易戰，白宮官員更多番呼籲，要減少對中國的依賴，但言猶在耳，到了2020年，美國的新冠疫情大規模爆發，口罩、防護衣、呼吸機都嚴重短缺，全國因染疫而致重病或死亡的個案不計其數。

在這危急存亡之際，美利堅還不是要依靠中國？若非中國的工廠全面開動，工人加班加點，源源不絕地向美國以至全球供應醫療物資，美國因染疫而死的人，恐怕就不止百萬之數，全世界要付出的生命代價，大抵也要多出不少。

因此，2020年跟2019年比較，美國對中國貨物的入口不跌反升，單是醫療及防疫用品，價值就在千億美元以上，美國說要擺脫中國，在現實上反倒是愈纏愈緊。

繼戴琪之後，近日微軟公司的創辦人比爾‧蓋茨也談及中美關係。比爾‧蓋茨告訴美國人，以限制晶片出口作為對華貿易的武器絕不可行。他認為，沒有任何力量可以阻止中國擁有優質晶片，在貿易上設限，只會使中國加速自行研發的進程，5或10年之後，中國就可以擺脫對外國的依賴，完全自給自足，因此禁運晶片只會使美國反受其害，最終導致國內的工人失業、產品滯銷。觀乎中美關係，一個是唇，一個是齒，兩者只能相依，不能相鬥。但願白宮中人能夠早日醒覺過來，別再做傻事了。