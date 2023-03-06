加拿大下議院程序與內政事務委員會日前通過沒有約束力動議，要求總理杜魯多調查外國干預選舉一事，但被小白臉總理拒絕，認為目前的調查已經足夠。楓葉國施放中國涉嫌干預加拿大大選的煙幕，杜魯多至少也應即時辭職才是，一味說「中國有一些干預，但沒有影響大選結果」，這等指控是要呃鬼嗎？

加拿大傳媒上月報道，該國安全情報局文件顯示中國嚴重干預加國選舉，包括透過政治獻金、發布假消息等方式，促成杜魯多領導的自由黨在2021年大選中得以繼續執政。報道更指安全情報局早於2019年選舉前已向杜魯多點名自由黨華裔候選人董晗鵬，指他與中國有密切聯繫，獲得中方支持，應撤銷其提名，惟董不但沒被DQ，更順利當選並在2021年連任。倘安全情報局說法屬實，那麼杜魯多及其領導的自由黨就是中國涉嫌干預加國選舉的得益單位了，那麼還等甚麼，小白臉及其內閣趕快集體總請辭吧，否則中國干預之說如何唱得下去？

與其說中國對加拿大政界搞滲透，倒不如說是楓葉國政棍窩裏鬥，所謂中國干預選舉只是藉口，借題發揮入小白臉總理中路才是真正目的。加國主要反對黨保守黨黨魁博勵治指，杜魯多已故父親的基金會曾收受中國富商捐款。先不說當今世上，英國人莫財，美國佬發錢寒，捐款來自中國富商究竟有多奇怪可疑呢？難道深陷經濟危機中的斯里蘭卡向加國基金會泵水才叫正常？雖然基金會日前已退回款項，但早已予政敵口實了，只要「中國干預」之說吹奏得成，便有望大舉將杜魯多等一干自由黨人拉下來，換在野政黨人自己上去坐坐。

北京倘真有對加國搞滲透，還會有孟晚舟事件嗎？對「美國第51州」而言，不徹查可避免捅出許多尷尬。