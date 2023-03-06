香港人口持續高齡化，據統計處數字，2021年65歲及以上長者數目較2011年增加54.2%，有超過145萬名長者。筆者所服務的九龍西區以及鄰近九龍中區，據規劃署的《人口分布推算2021-2029》，到2029年，深水埗及黃大仙65歲或以上人口，將較2016年增加三成；九龍城及油尖旺更增加超過五成。可見兩區的長者人口比例均上升，然而兩區的醫療服務嚴重不足。

目前最令九龍西區居民擔憂的，是當啟德新急症醫院在2025年竣工，伊利沙伯醫院的急症全科服務將遷移到啟德急症醫院，屆時油尖旺居民將失去一所具急症服務的全科醫院。即使按當局《十年醫院發展計劃》，廣華醫院完成兩期重建後，增加500張病床服務至1,600張，仍不及伊院原先近2,000張病床，根本無法負荷強大的醫療需求。

九龍西區居民若需要使用急症室服務，亦不會考慮跨區到啟德醫院就醫，這無疑加重了廣華及明愛等承受的壓力。九龍中區亦如是，黃大仙區人口超過40萬，但區內只有社區醫院及護理醫院，多年來就欠缺急症服務，而區內的專科門診輪候時間可說是冠絕全港，對區內長者及長期病患者這類高風險人士來說，生命得不到完全的保障。

面對人口老化及慢性疾病增加，市民對醫院急症和專科服務的需求只會有增無減，當局要做的除了推動基層醫療服務，亦須及早規劃醫療服務。針對九龍中及西區的醫療規劃，筆者早前聯同李慧琼、陳凱欣及林哲玄議員共同發起倡議，建議當局搬遷伊利沙伯醫院後，在京士柏原址保留一間附有急症的全科醫院服務，以及在九龍中區規劃一所全新的全科急症醫院，滿足兩區對醫療服務日益增加的需求，惠及九龍區的市民。