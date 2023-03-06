電視劇有一金句，叫「柴九話頭，人生有幾多個10年？」意為人生苦短，時不可再，必須珍惜光陰，勿蹉跎歲月。上周看到新聞報道，本港首座都市固體廢物「轉廢為能」設施巨型鍋爐燃燒組件抵港，展開在石鼓洲外海人工島安裝，但要兩年後才能運作。非常感慨香港最少落後了30年，更慨嘆環保署還夜郎自大，自詡該焚化爐屬全球同類型組件最大之列云云。

為何說香港轉廢為能落後了最少30年？早在回歸前的市政局，已考慮研究興建垃圾焚化爐及分類回收廢物，轉廢為能和推行環境保護的綠色政策，並積極推動公眾教育。其時筆者作為市政局公眾衞生委員會副主席，帶隊全港學校比賽獲獎的各校衞生大使同學，浩浩蕩蕩展開日本交流訪問，其中一個內容是參觀大阪市內的垃圾焚化爐廠，令人大開眼界。

大阪是日本第三大城市，人口比香港約少一半，焚化爐廠就設在市中，周邊便是人口密集的民居，但街道卻一塵不染，沒有垃圾桶，沒有嗅到焚化焦氣或垃圾異味；周邊沒有受到排出的廢塵埃污染，更看不到有黑煙。大阪垃圾焚化爐廠為市內居民供電減電費開支，並密切監察空氣中的粒子。參觀後的30年來，從未聽聞有何投訴或工業意外事件，實踐證明是十分成功的城市轉廢為能和十分環保的設施。可是，自詡世界級國際城市的香港卻浪費了30年，現建焚化爐只不過是遲到好過無到而已，完全不值得港官大吹大擂，唔知醜字點寫。

逆水行舟，不進則退。香港要到今年才有望實施垃圾徵費，垃圾分類回收則「唔湯唔水」，廚餘回收試驗又試驗，玻璃樽無人吼，發泡膠無人收，電子廢物令人嬲。街市式街道防鼠渠閘不籌謀，一萬元捉一隻活鼠的官僚騷卻不斷秀。