「每個人都在抱怨自己的記憶力，卻沒有人抱怨自己的判斷力。」這話對打算競選連任嘅美國總統拜登有一定儆醒作用。人有自信，無錯係重要，之不過自信過度往往容易判斷錯誤。拜登今年80歲，依然雄心壯志，想為在任最高齡美國總統再添一筆「不朽」，締造不老傳奇！若明年成功連任，以81歲之齡做多4年總統，以85歲高齡光榮任滿，相信幾難後有來者！

拜登嘅記憶力有否衰退？從一些報道可略知一二。拜登經常喺演講時語無倫次，白宮醫生都曾經對佢嘅認知能力有懷疑，呼籲佢進行認知測試，以證明佢精神上適合履行總統職責。呢，去年10月，拜登喺科羅拉多州黑爾營發表講話，疑似忘記其長子博拜登2015年因腦癌離世，年僅46歲；拜登卻說其子喺伊拉克英勇犧牲，影片其後喺社交網瘋傳。

拜登如有自知之明，應珍惜自己嘅「夕陽餘暉」，而唔應該相信「老當益壯」或「老驥伏櫪，志在千里」嘅勵志故事。拜登成就已如此不平凡，以如此耄耋之年攀上世上最強國家之權力頂峰，即使退下來都無憾啦！

呢，拜登上月切除胸部病變，活體檢驗證實病變係基底細胞癌，惟佢老人家已成功移除所有癌組織，因此毋須進一步治療，不過仍要定期皮膚檢查。據悉，基底細胞癌比起極惡性嘅黑色素瘤，成長速度緩慢，因此最易被忽略，亦鮮有轉移到其他遠處器官，所以不常致命。其實，既然治愈皮膚癌，不是更應珍惜晚年嗎，何必再為競選連任東奔西跑？早前飛去基輔見烏克蘭總統，回程時上機又一仆，講真，行步路都唔穩，白宮醫生點證明佢身體健康、朝氣勃勃，都係冇用。即使權力係春藥，但虛不受補，何必死谷，還是退下來吧！